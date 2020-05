Mezőgazdaság

Nébih: több mint 15 ezer hektárnyi ültetvényt sújtott tavaszi fagykár

A március utolsó hetében és április első napjaiban az egész országra kiterjedő fagy elsősorban a kertészeti kultúrákban, különösen a gyümölcstermesztésben okozott traumát. 2020.05.13 20:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 15 ezer hektáron okozott károkat az ültetvényekben az egész országra kiterjedő tavaszi fagy. Az április 1. után bekövetkezett károk bejelentésére még május 15-ig van mód - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán a honlapján.



A Nébih által működtetett informatikai rendszerben rögzített adatok szerint május 8-ig 15 426 hektárnyi tavaszi fagykárral érintett területen tartottak szemlét a megyei kormányhivatalok ellenőrei. A már feldolgozott vizsgálati eredmények alapján 3161-ből 2675 parcella esetében tényleges fagykárt állapított meg hatóság. A földterületek 15-20 százalékánál nem tapasztaltak valós károsodást, ezeknél vagy egyáltalán nem történt káresemény, vagy gazos, nem művelt területre vonatkozott a valótlan kárbejelentés.



A március utolsó hetében és április első napjaiban az egész országra kiterjedő fagy elsősorban a kertészeti kultúrákban, különösen a gyümölcstermesztésben okozott traumát. Az első lehűlés leginkább a korai fajtákban, a kajszibarackban és őszibarackban idézett elő sérülést, a 2675 károsodott parcella mintegy fele (2300 hektár) kajszibarack ültetvény, ahol 70-100 százalékos virágkár tapasztalható.



Bár a fagykár fajonként és országrészenként eltérő mértéket mutat, az április első napjaiban tapasztalt mínuszok gyakorlatilag már mindegyik gyümölcsfajnál jelentős virágkárokat eredményeztek. Olyannyira, hogy a szakemberek a szemlézett területek mintegy 15 százalékánál 90-100 százalékos mértékű hozamcsökkenést állapítottak meg, vagyis ezeken a parcellákon az idén nem várható betakarítás.



Szintén jelentős, 50 százalék feletti a virágveszteség az őszibarack és a cseresznye növénykultúrákban, míg az alma-, körte- és meggyültetvényekben valamivel mérsékeltebb a kár. Az előzetes adatok alapján legkevésbé a szilvaültetvényeket érte trauma, bár a korai fajtáknál itt is nagyobb hozamkiesés várható. A májusi virágzású birsalmát és bodzát, úgy tűnik, megkímélték az éjszakai fagyok.



Jelenleg virág- és rügykárról van szó - hangsúlyozza közleményében a hivatal. Az idei gyümölcstermést még nagymértékben befolyásolni fogja a következő hetek időjárása. Országos viszonylatban egyes fajoknál, erős virágzás esetén, akár a virágok negyede-harmada is elegendő lehet a normál, esetleg közepes terméshozam eléréséhez, ugyanakkor a károsodást nem mutató virágok, virágkezdemények sérülhettek annyira, hogy nem termékenyülnek meg, nem kötődik meg a gyümölcs. Ezt figyelembe véve a várható termésre leghamarabb a virágzás után 4-6 héttel, május végén lehet tisztább prognózist adni.



A Nébih felhívta a termelők figyelmét arra, hogy amennyiben a mezőgazdasági káresemény április 1. után következett be, és a kárbejelentésben nyitva álló határidő (a káresemény bekövetkezésétől számított 15 nap) az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés is az utóbbi határidejének utolsó napjáig, azaz 2020-ban május 15-ig tehető meg.