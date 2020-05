Mezőgazdaság

Nébih: május 31-ig kell elkészíteni a 2020. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallást

A járványhelyzetre tekintettel a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében szeptember 30-ra módosul a határidő. 2020.05.12 01:30 MTI

Az idén is május 31-ig kell benyújtani a 2020. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallást az élelmiszerlánc szereplők többségének, azonban a járványhelyzetre tekintettel a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében szeptember 30-ra módosul a határidő - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).



A hivatal hétfői közleménye szerint már elérhető az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete a Nébih honlapjának Ügyfélprofil menüpontjában.



A meghatalmazások kezelésére és létrehozására szintén e menüpontban van lehetőség, ahol megtalálhatóak az előző évek során elkészült meghatalmazások is. Az idei évtől az önálló képviseleti joggal rendelkezők már meghatalmazás készítése nélkül is eljárhatnak cégük nevében - tették hozzá.



A Nébih javasolja, hogy az érintettek az ügyintézés első lépéseként ellenőrizzék a rendszerben elérhető céges és meghatalmazotti adatokat, és a bevallás benyújtását ne halasszák az utolsó pillanatra.



A díjbevallási folyamattal kapcsolatos segédlet a Nébih honlapján, a https://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij érhető el emellett a hatóság ügyfélszolgálata telefonon és emailben is áll az érdeklődők rendelkezésére - közölte a Nébih.