Koronavírus

Az MFB-csoport 1500 milliárd forinttal segíti a gazdaság újraindítását

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a hozzá tartozó vállalatcsoport összesen 1490 milliárd forint keretösszegű finanszírozási csomagot bocsát a magyar vállalkozások rendelkezésére összehangolt hitel-, tőke- és garancia programokon keresztül. 2020.04.22 09:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására, illetve a gazdaság újraindításának elősegítésére kidolgozott programok egyaránt célozzák a vállalkozások likviditási problémáinak megoldását, a munkahelyek megőrzését, a beruházási, fejlesztési tevékenység ösztönzését és a cégek hazai kézben való megőrzését - tájékoztatta a bank szerdán az MTI-t.



A közlemény hangsúlyozza, az MFB-csoport a teljes finanszírozási eszköztárát és termékportfólióját érintő csomagot dolgozott ki, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok számára célzott módon biztosítja a működés fenntartásához, munkavállalóik megtartásához, illetve beruházásaik megvalósításához szükséges forrást. Az újonnan kidolgozott, illetve jelentősen átalakított három hitel, kettő garancia és négy tőkeprogram révén az MFB-csoport összesen 1490 milliárd forint összegű finanszírozási megoldást nyújt a vállalkozások számára.



Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az MFB-csoport gazdasági csomagja kapcsán elmondta: "a gazdaság újraindítására készített finanszírozási csomag elfogadását megelőzően a kormány széles körű egyeztetést végzett, számos javaslatot és véleményt vizsgált meg. A program-csomag, melynek gerincét az MFB-csoport összehangolt termékei képezik, nem csak arra biztosít lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy átvészeljék ezt az időszakot, hanem arra is, hogy sikeres résztvevői legyenek a gazdaság újraindulásának és további fejlődésének. Ennek érdekében a vállalkozásokat állami kezességvállalás, valamint kamat- és díjtámogatás segíti a csomag egyes termékein keresztül".



Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója a csoport legerősebb gazdaságélénkítő csomagjaként jellemezte a programokat. "A hitel, tőke és garancia eszközök együttes hatására épülő program mentőöv a bajba jutott cégeknek, ugyanakkor fontos eszköz a fejlesztések, beruházások, jelentős méretű projektek megvalósításának ösztönzésére is. Feladatából adódóan az MFB-nek ebben a helyzetben széles körben elérhető eszközökkel és magas kockázattűrő hajlandósággal kell szerepet vállalnia, ez tükröződik a csomag finanszírozási termékeiben is" - közölte.



Az MFB a hazai és európai uniós forrású hitelprogramokon keresztül forrást biztosít a vállalkozások számára - összesen 439 milliárd forint keretösszegig. A programok mind az elérhető hitelösszeg, mind a hitelcélok tekintetében széles körben nyújtanak megoldást a cégeket érő kihívásokra.



A saját forrású hitelprogramok közül elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak jelent segítséget az MFB Krízis hitel, amely pénzügyi vállalkozásokon keresztül igényelhető. A hitelprogram keretében a vállalkozások 2,5 százalékos éves ügyfélkamat mellett vehetik fel a hitelt minimum 1 millió, maximum 150 millió forint összegben, általános beruházási célokra, forgóeszköz finanszírozásra - ideértve a likviditás finanszírozást is.

Az MFB Versenyképességi hitelprogram elsősorban nagyvállalkozások, illetve a jelentős beruházást tervező közép-vállalkozások számára jelent hatékony eszközt. A hitelprogram felhasználható beruházás, forgóeszköz finanszírozására, hitelkiváltásra, és akvizíció, azaz részesedés vásárlás finanszírozására, illetve likviditásfinanszírozásra is. Mindkét programot 80 százalékos állami kezességvállalás egészíti ki, a kamathoz pedig további 0,1 százalék kezességvállalási díj kapcsolódik. Az MFB saját forrású programjai április 30-tól igényelhetők.



Az MFB az európai uniós forrású Ginop-hiteltermékek keretében még szabad források többségének átcsoportosításával egy módosított feltételekkel elérhető hitelprogramot bocsát rendelkezésre, Mikro- és kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) elnevezéssel. A kkv technológia hitelprogram néven a vállalkozások körében már ismert program beruházások és likviditás finanszírozására is igényelhető az MFB Pontok hálózatában - továbbra is nulla százalékos ügyfélkamat mellett.



A hitelezés mellett minden eddiginél magasabb összegű, 500 milliárd forintos hitelgarancia program indul, Krízis garanciaprogram néven az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezelésében. Az év végéig meghirdetett program keretében a vállalkozások folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a 90 százalékos mértékű állami garanciavállalást. Ezen túlmenően, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységének további bővítését pedig 130 milliárd forintos költségvetési garanciakeret-emelés is segíti. Az MFB emellett - a Garantiqa Zrt. garanciaprogramjainak kiegészítésére - létrehozta az MFB Vis Maior Garanciaprogramot, amely 5 milliárd forinttól nyújt hitelhez kapcsolódó garanciát.