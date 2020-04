Koronavírus-járvány

Miért kell a boltban is maszkot hordani? - videó

Bármennyire is sikerült bespájzolni ételből-italból, néha mégiscsak muszáj boltba menni, hiszen nem lehet mindenre előre gondolni. Ám hiába a felmatricázás a bolt padlóján, hiába mondja be rendszeresen a hangosbeszélő, hogy tartsunk távolságot, számtalan ember feledkezik bele a vásárlás során abba, hogy járványügyi helyzet van, és úgy viselkedik, ahogy szokott.



Pedig még ez sem nyújt kellő védelmet egy számítógépes szimuláció szerint, amely a levegőbe jutó vírusok terjedését mutatja. Egyetlen köhögéssel olyan mértékben tudnak szétszóródni a kórokozók, hogy nem is gondolnánk! Hiába hagyja el a helyiséget a fertőzött személy, „nyomai” még órák múlva is ott maradnak, lesben várva, hogy tovább terjedjen a megbetegedés.



A videón jól látni, hogy a vírusok egy része alul (sárga) marad, és megül a sorok között, míg másik része (kék) felhőt alkotva tör előre, terjedve át a többi sora.



Tehát, ha boltba megyünk, viseljünk kesztyűt, maszkot, és a lehető leggyorsabban végezzünk a vásárlással.