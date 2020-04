Koronavírus/Húsvét

Tojásszövetség: a szokásosnál több tojás fogyott az elmúlt hetekben

Az elmúlt két-három hétben a szokásosnál sokkal nagyobb volt a tojásforgalom - mondta a Magyar Tojóhibrid-Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének (Tojásszövetség) titkára szombaton az M1 aktuális csatornán.



Molnár Györgyi kiemelte: nemcsak egy normál időszakhoz, hanem karácsonyhoz és húsvéthoz képest is erőteljesebb volt a forgalom. Egyes helyeken kétszeres, de minden termelőnél legálabb 20-30 százalékos többletigény jelentkezett - mondta, megjegyezve, hogy ez a szokásos húsvéti, 280-300 milliós tojásforgalomnál is nagyobb. Emlékeztetett: pár hete még aggodalomra adott okot, hogy a járvány miatt lezárt határokon hogyan jön át az import takarmány, de kemény szervezéssel az ágazat megfelelt a rendelési igényeknek. A műsorban elhangzott, hogy a termelők a veszélyhelyzet idején is folyamatosan dolgoznak, így az sem okoz gondot, hogy a koronavírus okozta indokolatlan vásárlási láz miatt márciusban ötven százalékkal több tojás fogyott a szokásosnál.