Koronavírus

300 ezer forintos bírságot kell fizetnie a csirkéjét aranyáron kínáló hentesnek

A fogyasztóvédelem már február végétől kiemelten vizsgálja, hogy a kereskedők nem használják-e ki a magasabb kereslet adta lehetőséget, nem élnek-e vissza a vásárlók járvány-okozta aggodalmaival. 2020.04.09 09:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszületett a hatósági döntés a Lehel téri piacon a csirkehúst túlzott árakon áruló kereskedő ügyében, a vállalkozásra 300 ezer forintos bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön.



A tárca felidézte, hogy március közepén "méregdrágán" kínált csirkehúsról készült fotók váltottak ki komoly közfelháborodást a közösségi oldalakon. Az ITM kezdeményezésére a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai helyszíni ellenőrzést végeztek a budapesti Lehel és Fővám téri piacokon március 18-án. A vizsgálat tapasztalatai szerint a fényképeken látható csirkehús-árak kirívóak voltak, más üzletekben hasonló mértékű árakra nem akadt példa. A vállalkozóval szemben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult.



A fogyasztóvédelem már február végétől kiemelten vizsgálja, hogy a kereskedők nem használják-e ki a magasabb kereslet adta lehetőséget, nem élnek-e vissza a vásárlók járvány-okozta aggodalmaival. A szakemberek figyelik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és a megtévesztő tájékoztatást is, és ahol szükséges, fellépnek a jogsértő vállalkozói magatartással szemben. A hatóság április elejéig több mint 700 üzletet vizsgált, 70 bolt esetében indít eljárást árfeltüntetési jogsértések miatt - közölte az ITM.



Szintén sokak figyelmét keltette fel, hogy egy cég csaknem 15 ezer forintos áron hirdetett koronavírus elleni autófertőtlenítést egy Vecsésen kihelyezett molinón és közösségi oldalon. A megtévesztés miatt elindított hatósági eljárás eredményeként kiadott határozatában a Pest Megyei Kormányhivatal arra kötelezte az autómosót, hogy a jövőben reklámhordózóin, kereskedelmi kommunikációjában csak hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztható állításokat közöljön.



Az ITM élelmiszer és vegyipari laboratóriuma 69 féle kézfertőtlenítőt, antibakteriális szappant, folyékony szappant és tusfürdőt, valamint felületfertőtlenítőt ellenőrzött. A vizsgálat szerint két, elsősorban webshopban kínált kézfertőtlenítő teljesen hatástalannak bizonyult. Az egyik termékkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy illegális gyártás folyik, így a rendőrség a tárcától is kért tájékoztatást az ellenőrzött szerről és a laborvizsgálati eredményekről.



A hatósági fellépés egy több mint 22 millió forintos kárt okozó fővárosi hamisító banda leleplezéséhez vezetett, amelynek tagjait üzletszerűen, bűnszövetségben és közveszély helyszínén elkövetett csalás gyanúja miatt vonták eljárás alá.



A minisztérium továbbra is fokozott figyelemmel kíséri a hasonló jelenségeket, indokolt esetben haladéktalan intézkedésekkel védi a magyar családokat, vásárlókat - hangsúlyozta közleményében az ITM.