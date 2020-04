Koronavírus

Varga Mihály: az ország éves jövedelmének minden ötödik forintja a védekezést szolgálja

Magyarország éves jövedelmének mintegy 20 százalékát fordítja a koronavírus elleni védekezésre, ezzel a kormány minden ötödik forintot a családok és a vállalkozások támogatására biztosít - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzügyi akciócsoport megbeszélését követően szerdán.



A videóban Varga Mihály elmondta, hogy 3 alapot hoznak létre, mintegy 2000 milliárd forint összegben. A Járvány elleni védekezési alap 633 milliárd forintja egyebek mellett a pártok támogatásának 50 százalékából, a multinacionális vállalatok adójából és a bankok hozzájárulásából áll össze.



A Gazdaságvédelmi alap 1345 milliárdos forrásának jelentős része a minisztériumoktól származik, átcsoportosítások, megtakarítások révén.



A harmadik alap az EU-ból érkező forrásokat kezeli majd. "Ez azonban egyelőre üres, ugyanis az álhírek ellenére az uniótól még nem érkezett támogatás a járvány elleni védekezésre " - hangsúlyozta.



Az eddigi kiadásokról elmondta, a járvány elleni védekezés eszközeire 380 milliárd forintot fordított a kormány, míg az eddigi gazdaságvédelmi intézkedések több mint 3000 milliárd forintot hagynak ott a gazdaságban. Hozzátette, a pénzügyi akciócsoport azon dolgozik, hogy forrásokat biztosítson a következő intézkedésekre is. Így marad forrás a 13. havi nyugdíj visszaépítésére, a munkaadók bértámogatására, a beruházások támogatására, valamint a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó csökkentésére.



"2010-ben Magyarország már eredményesen kezelt egy válságot. Közös munkával, összefogással és helyes gazdaságpolitikával most is elérhetjük ezt" - jelentette ki Varga Mihály.