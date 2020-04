Koronavírus

Globálisan 25 millió, a légi közlekedéshez kapcsolódó állás került veszélybe

A kormányok által nyújtott támogatásoknak minél előbb meg kell érkezniük a légitársaságokhoz, mert rövidesen sok cégnek fogy el a készpénze. 2020.04.08 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Globálisan 25 millió olyan állás került veszélybe a koronavírus-járvány miatt, amelyek szorosan kapcsolódnak a légi közlekedéshez - mondta Brian Pierce, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezető közgazdásza kedden, egy újságíróknak tartott videokonferencián.



A szervezet számításai szerint a legtöbb, 11,2 millió állás Ázsia-Óceániában került veszélybe, mert a térségben sok olyan állam van, amelyek gazdaságilag jelentős mértékben támaszkodnak a turizmusra. Európában az IATA becslései szerint 5,5 millió állás van veszélyben.



Az IATA-nak egyelőre nincs becslése arról, hogy a légitársaságoknál mekkora lehet az elbocsátás, a kutatásokat most végzik. Brian Pierce becslései szerint a fizetés nélküli szabadságra küldés és elbocsátás 2,7 millió embert, az iparágban foglalkoztatottak harmadát érintheti.



A közgazdász szerint egyelőre biztonsággal nem lehet megállapítani, hogy mekkora lesz az igény a járvány után, de a történelemben eddig a légiközlekedés iránti igény mindig viszonylag hamar visszaépült. Most azonban hosszabb felépülés várható, 2021 elején is 20 százalékkal kevesebb járat lehet, mint az idén év elején. A légitársaságok helyzetét nehezíti, hogy a nyereséget termelő hosszú távú járatoknál hosszabb felépülési időszakra lehet számítani, mert az utasok a járvány után valószínűleg inkább a lakóhelyükhöz közel pihennek, az üzleti utasok pedig a gazdasági recesszió miatt elmaradhatnak.



Alexandre de Junaic, a szervezet elnök-vezérigazgatója a konferencián azt hangsúlyozta, hogy a kormányok által nyújtott támogatásoknak minél előbb meg kell érkezniük a légitársaságokhoz, mert rövidesen sok cégnek fogy el a készpénze.



Ezzel kapcsolatban az MTI kérdésére válaszolva elmondta, a válság is rávilágít, hogy a légi közlekedés anyagilag nagyon törékeny, de a társaságoknak a krízis után sokkal nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövedelmezőségre és a megfelelő mértékű szabad készpénzállomány biztosítására, mert így kevésbé lesznek védtelenek a hasonló helyzetekben.



Alexandre de Juniac azt kérte a kormányoktól, hogy szorosan működjenek együtt a légi közlekedés szakmai szervezeteivel, és koordináltan dolgozzanak együtt azon, hogy mikor és milyen feltételekkel kezdik újraindítani a légi közlekedést.