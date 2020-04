Világgazdaság

Koronavírus - Több mint 100 milliárd dollárt veszíthetnek az autógyártók

Szakértői becslés szerint több mint százmilliárd dollár bevételkiesést szenvedhetnek el az autógyártók, ha nem tudják újraindítani a termelést április végéig az új koronavírus által okozott járvány miatt Európában és Észak-Amerikában leállított gyáraikban. 2020.04.07 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ian Henry, az AutoAnalysis nevű, szakági elemzéseket és előrejelzéseket készítő brit kutató központ tulajdonosa a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy számításaik szerint az európai gyártók 2,6 millió autó kiesése miatt 66 milliárd dollárt veszíthetnek, az észak-amerikaiak pedig 2 millió autót, azaz 52 milliárd dollárt bukhatnak el április végéig.



Ez a becslés a 2020-ra vonatkozó, eddigi gyártási előrejelzéseken alapul, beleértve az új modellek kibocsátását és a kereslet várható alakulását.



Minden nagy európai és észak-amerikai autógyártó felfüggesztette a termelést március folyamán a munkavállalók egészségének védelme, illetve a kereslet zuhanása miatt. Egy sor vállalat pedig el is halasztotta el a termelés újraindítását, amelyet korábban március végére, április elejére tervezett. A japán Nissan, az amerikai gyártók közül pedig a Ford és a General Motors csak annyit közölt, hogy meghatározatlan időre zárva maradnak üzemei.



A termelés szüneteltetése Európában minden egyes héten további 8 milliárd dolláros, Észak-Amerikában pedig 7,5 milliárd dolláros kiesést jelent az autógyártók bevételeiben. Ian Henry megítélése szerint május előtt nem várható a helyzet normalizálódása, és az is a legkorábbi időpont.



Nyugat-Európában márciusban durván kétharmaddal csökkent az új autók értékesítése, az Egyesült Államokban pedig tízéves mélypontra zuhant. Az április pedig ennél is súlyosabb veszteségeket hoz majd a fogyasztók mozgásszabadságának korlátozása, illetve az autószalonok kényszerű bezárása miatt.



Jóllehet a szigorú korlátozások feloldása után megugorhat az új autók forgalmazása, az elhalasztott vásárlásoknak valószínűleg csak egy részét realizálják a fogyasztók, mivel a járvány után várható kedvezőtlen gazdasági és a munkanélküliségi helyzet tompítani fogja a keresletet.



Kínában a legsúlyosabb pillanatban gyakorlatilag senki nem vett új személyautót, és a rendelkezésre álló legújabb adatok is azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány előtti szinthez képest 40 százalékkal alacsonyabb az új autók forgalmazása.