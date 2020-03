Piac

Így alakulnak 2020 ingatlan- és albérlet árai

A 2013-ban mutatkozó mélypont óta folyamatosan drágul amagyar ingatlanpiac. Alakóingatlanok eladási árán felül a kiadási árakat is érinti az emelkedő tendencia, hiszen az albérletek is sok lépcsőfokkal léptek feljebb az árlétrán. 2020.03.31 15:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár tavaly már a stagnálás, sőt a visszaesés nyomai is felfedezhetőek voltak az ország egyes területein, az átlagárak még mindig az egekben vannak.

A hazai ingatlanpiacon Budapest a listavezető

A vizsgált megyeszékhelyek közül a családi házak tekintetében a legdrágább átlagárak a fővárosunkban voltak idén februárban, ahol egy négyzetméter átlagosan 550 ezer forintba került. Elemzésünk alapján ezután Debrecen és Kecskemét 360 ezer Ft/m²-es, majd Győr 340 ezer Ft/m²-es átlagárral következnek. Pécsen szintén 2020 februárjában a családi házak egyetlen négyzetméterét átlagosan 280 ezer forintos áron kínálták eladásra. A vizsgálatunkba vont megyeszékhelyek közül Salgótarján a legkedvezőbb a házak négyzetméter árait tekintve, ahol ennek az átlagos értéke 120 ezer forint volt.



A lakáspiac jelenlegi árbeli differenciáltsága alapján egyáltalán nem mindegy, hol fektetjük be a pénzünket. A Budapesten eladó lakások árai szálltak el leginkább, idén februárban.Itt a téglalakások átlagára egészen 830 ezer Ft/m²-re, míg a paneleké 570 ezer Ft/m²-re nőtt. A 2020. februári átlagárakat tekintve Budapestet Debrecen, Győr, és Kecskemét követik. A felsorolt területeken ekkor a téglalakások 480–540 ezer Ft/m², a panelépítésű társaik pedig 380–420 ezer Ft/m² között voltak elérhetőek. Közepes árszintet képvisel a pécsi ingatlanpiac, a salgótarjáni pedig az olcsó kategóriába sorolható.





Egyetemi városok = drága albérletek?

Az ingatlanoknak nemcsak a vétel, hanem a bérleti árai is jelentős eltéréseket mutatnak az ország különböző pontjain. A megyeszékhelyek között az élen ebben az esetben is a főváros áll, ahol az albérletek idén februárban már a négyezer forint felé közeledve, átlagosan 3800 Ft/m² áron voltak elérhetőek. Ugyanebben az időszakban, a fővárosban 60 százalékkal voltak drágábbak a kiadó ingatlanok átlagos négyzetméter árai, mint Győrben és 70 százalékkal, mint Debrecenben. Kecskeméten, valamint Pécs és Szeged egyetemei városaiban is közel azonos áron voltak bérelhetők az ingatlanok: a budapesti árszínvonalhoz képest 90 százalékkal olcsóbban, azaz 2000 Ft/m² átlagáron. A listánk végén elhelyezkedő Salgótarjánban pedig 1900 Ft/m² átlagár volt a jellemző.





A koronavírus hosszútávon csökkentheti a lakásárakat

Ahogy a gazdaság egészére, úgy az ingatlanpiacra is negatívan hathat a koronavírus, főleg abban az esetben, ha elhúzódik a jelenléte és terjedése. Az, hogy a járvány milyen mélységben befolyásolja az az ország ingatlanpiacát, elsősorban a lefutási idejétől függ. Ha ez rövid, mindössze néhány hónapos, akkor várhatóan nem fog érzékelhető változást hozni a lakásárakban. A tranzakciók visszaesésére viszont még így is számítani lehet. Abban az esetben, ha a vírus lefutási ideje hosszabb lesz, akkor a kereskedelmi ingatlanok piacán érezhetjük először a negatív hatást. Következő lépcsőfokként a befektetési lakáspiac és végül a lakossági szektor kaphat nagy ütést, keresletben és árcsökkenésben egyaránt.