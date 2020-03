Itt a kalkulátor, amivel kiszámolhatjuk a törlesztési moratórium alatt felhalmozódó kamatot

A Bank360.hu készítette el az első kalkulátort, amivel néhány másodperc alatt kiderül, hogy mennyivel nyúlik meg a futamidő és mennyivel változik a hitelünk visszafizetendő összege a moratórium miatt.



Nagy segítség a bajba került hiteleseknek a koronavírus-járvány miatti átmeneti törlesztési hitelmoratórium, aminek elsődleges célja, hogy a veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést adjon a hitelfelvevőknek és ezt az összeget a mindennapi szükségleteikre fordíthassák. A moratórium lényege, hogy 2020. március 19. és december 31. között az adósoknak nem kell megfizetniük a törlesztőrészleteiket.



Az így összegyűlt nem megfizetett kamatokat az adósok 2021. január 1. után fogják egyenlő részletekben megfizetni oly módon, hogy a törlesztőrészletük nem fog változni a moratórium előtti összeghez képest, hanem a futamidő fog növekedni. A hosszabb futamidő miatt viszont a kamatfizetési kötelezettség növekedni fog. A Bank360.hu kalkulátorával itt könnyedén kiszámolhatjuk, hogy meddig és mennyivel kell az eredeti szerződéshez képest tovább és többet fizetni most, ha szüneteltetjük az év végéig a kölcsönünk törlesztését.



A kalkulátor megmutatja, hogy mennyi kamat gyűlik fel a szünet alatt, és ez végül milyen hosszú futamidő alatt oszlik el úgy, hogy ne emelkedjen a törlesztőrészlet az eredetihez képest. Ehhez csak meg kell adnunk, hogy melyik banknál milyen típusú hitelt vettünk fel, mekkora a fennálló tőketartozásunk, a hátralevő futamidő és a hitel kamata. A folyamat rövid, az adatok ismeretében kevesebb mint egy perc alatt kiszámolhatjuk az új futamidőt és a teljes visszafizetendő összeget.

A szakportál annak is utánajárt, hogy mit jelent a moratórium például egy 3 millió forintos személyi kölcsön fizetésénél, illetve egy 10 millió forintos jelzáloghitel és egy 99 millió forintos vállalati hitel esetében, amennyiben azok annuitás szerint ütemezett hitelek. A példakalkulációban látható számok azt feltételezik, hogy az ügyfél törlesztésének felfüggesztése 2020. március 19-én megkezdődött (ekkor indult a moratórium) és az annuitás számítás ütemezése évente 12 egyenlő részletben történik.



A kalkulációban vegyünk figyelembe a pénz időértékét is, azaz a moratórium kérése esetén a törlesztőrészletek összegét már 2020-ban fel tudjuk használni, de a futamidő hosszabbítása okán keletkezett plusz kamatokat majd csak az elkövetkezendő években kell megfizetni.

Most akkor mi legyen?

A fentiek alapján tehát érdemes időt szánni arra, hogy döntsünk a moratóriumról. Ha kérni akarjuk, akkor nincsen teendőnk, mert a rendelet szerint a bankok ezt automatikusan, kérés nélkül beállítják. Ha úgy döntünk, hogy mégis fizetjük a kölcsönt, azaz nem kérjük, akkor azt jeleznünk kell a bankoknak, amit mindenhol megtehetünk telefonon vagy netbankon keresztül, de azonnal jelezhetünk a kalkuláció után is a Bank360.hu-n keresztül. Az alábbi szempontok segíthetnek még a döntésben:



Kérjük a moratóriumot, HA:

- anyagi problémák merültek fel vagy merülhetnek fel december 31-ig, mert fizetés nélküli szabadságra küldtek vagy elveszítettük a munkánkat, mindenképpen érdemes élnünk a moratóriummal, hiszen addig sem fáj a fejünk a törlesztőrészletek miatt. Így nem kerül fel a hitelünk a nem teljesítő hitelek közé, mi pedig nem szerepelünk a KHR negatív adóslistáján, ami egyébként évekre elvághatna minket a hitelfelvételtől.

- valami olyan célra tudjuk befektetni a moratórium alatt nem fizetett összegeket, amivel kompenzálni tudjuk a jövőbeni plusz kamatok összegét.

- még nem tudjuk, hogy képesek leszünk-e fizetni a törlesztőrészletünket a jövőben, akkor éljünk a moratórium lehetőségével, de tegyük félre minden hónapban a moratóriumnak megfelelő összeget. Ha pénzügyi nehézségeink adódnak akkor lesz hova nyúlni, ha pedig sikerül megtakarítanunk a törlesztőrészleteket, akkor annak összegével elő is törleszthetjük hitelünket, így elkerüljük a moratórium utáni futamidő hosszabbítást.



Lemondhatjuk a moratóriumot, HA:

- nem okoz gondot a járvány idején a törlesztőrészlet fizetése, folytassuk a törlesztést, hiszen így nem drágul meg a hitelünk és nem kell hosszabb ideig fizetnünk a kölcsönt az eredeti futamidőhöz képest.



Fontos, hogy amennyiben szeretnénk folytatni a törlesztést, mindenképpen jeleznünk kell ezt a banknak telefonon vagy a netbankon keresztül, de akár a Bank360.hu kalkulátorán keresztül is néhány kattintással.



Ne aggódjunk: ha kértük a törlesztés folytatását, de végül mégis anyagi problémáink adódnak, az év végéig bármikor újra kérhetjük a törlesztés szüneteltetését.