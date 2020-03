Koronavírus-járvány

Koronavírus - Csaknem 50 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi láncok forgalma március második hetében

A vécépapír forgalma csúcsokat döntött, csaknem háromszor annyit költöttek erre a termékre a fogyasztók, mint a tavalyi azonos időszakban. 2020.03.27 16:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kiskereskedelmi láncok adatai szerint 56,9 milliárd forintot hagytak a vásárlók az élelmiszerüzletekben és a drogériákban a március 9-15. közötti héten, 47 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.



A Nielsen piackutató pénteki közleménye szerint az iskolák digitális tanmenetre történő átállása és az általánosan ajánlott otthoni munkavégzés hatására a magyar fogyasztók elözönlötték a kiskereskedelmi egységeket. Míg a február végi, első felvásárlási roham a tartós élelmiszerek beszerzéséről szólt, addig a 11. hét a vegyi áruk felhalmozását is magával hozta.



A kimagaslóan teljesítő élelmiszerkategóriák között a cukor megtartotta vezető szerepét a 11. héten is, értékbeli forgalma háromszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Szintén csaknem a háromszorosára ugrott a szószok és száraztészták értékbeli forgalma is, illetve a liszt és rizs forgalmi adatai is rekordeladásokat mutattak. Erre az öt kategóriára összesen csaknem 2,8 milliárd forintot költöttek a vásárlók a vizsgált időszakban.



A vegyi áruk között a vitaminok taroltak, értékbeli eladásuk megnégyszereződött a 11. héten a tavalyi azonos időszakhoz képest. A tisztítószerek és szappanok forgalma szintén a négyszeresére nőtt.



A vécépapír forgalma a 9. és 10. héten még nem ugrott meg, de a 11. héten csúcsokat döntött, csaknem háromszor annyit költöttek erre a termékre a fogyasztók, mint a tavalyi azonos időszakban.