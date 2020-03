Koronavírus-járvány

Koronavírus - Fel fognak lépni az élelmiszerek túlárazásával szemben

A koronavírus-járvány kapcsán a pánikvásárlás okozhatja az élelmiszerek árának helyenként előforduló drasztikus emelését, de ezt a piaci folyamatok nem indokolják. 2020.03.27 15:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fellépést és ellenőrzéseket sürget az élelmiszerek árának helyenkénti drasztikus emelése miatt Nagy István agrárminiszter.



A politikus az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint elfogadhatatlannak tartja a drágulást, és kéri a fogyasztóvédelmi szerveket, hogy szigorúbban ellenerőzzék azokat a piaci szereplőket, amelyek tisztességtelen árpolitikával próbálnak meg nyerészkedni a kialakult helyzetben.



A tárcavezető szerint a koronavírus-járvány kapcsán a pánikvásárlás okozhatja az élelmiszerek árának helyenként előforduló drasztikus emelését, ám úgy vélte, ezt a piaci folyamatok nem indokolják.



Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar 25 millió ember ellátására képes. A magyar gazdák és az élelmiszer előállításban részt vevő vállalkozások erőfeszítésének köszönhetően biztonságos hazánk élelmiszer-ellátása.



Hozzátette, a boltokban az árufeltöltés időigényessége miatt az átmeneti készlethiányt azt idézhette elő, hogy a lakosság a járvány hírére felhalmozásba kezdett. Az ideiglenesen előforduló üres polcok csupán azt mutatták, hogy az alkalmazottak fizikai erővel nem győzték feltölteni azokat. Két héttel ezelőtt szombaton háromszor annyit vásároltak az emberek, mint karácsonykor szoktak, ennek ellenére az ellátás zökkenőmentes volt - emlékeztetett a tárcavezető.

A miniszter szerint a pánikvásárlás okozza, hogy egyes tartósított termékek megrendeléseinél már 15-30 százalékos növekedés látható, de előfordul 50 százalékos is.



Nagy István hangsúlyozta: nincsen élelmiszerhiány, így általános árnövekedés a termelési árak növekedésének mértékén túl egyáltalán nem indokolt. Példaként említette, hogy a csirke termelőktől történő felvásárlási ára összességében 5-8 százalékkal emelkedett, de ez végtermék oldalon a csirkecombnál 50-60, a csirkemellnél 80-100 forintnál nagyobb drágulást nem jelenthet. A termelői árak növekedése mögött elsősorban a különböző külföldről érkező takarmány-alapanyagok és vitaminok drágulása, valamint az állattartók körében a koronavírus-járvány miatt kialakult bizonytalanság húzódik meg.



Kifejtette, az alapanyagok több mint nyolcvan százalékát itthon állítják elő, így biztonságos a magyar emberek élelmiszer-ellátása. A tárcavezető kiemelte, a tapasztalt túlárazással szemben szigorúan fel kell lépni, nem szabad engedni, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben a kereskedők, piaci szereplők az embereken nyerészkedjenek, ez a magatartás ugyanis erkölcsileg is elitélendő. Nagy István azonnali intézkedéseket és szigorú fellépést vár el az illetékes szervektől - közölte az AM.