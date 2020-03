Járvány

Koronavírus - Az MNB: a bankok számára is fontos az ügyfelek fizetőképességének megőrzése

Ugyanakkor a bankok számára is fontos, hogy a reálgazdaságban megjelenő likviditási problémák áthidalása révén az ügyfelek megőrizhessék fizetési képességüket - állapította meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtöki közleményében, amellyel üdvözölte a kormány előző nap meghozott döntését.



Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy az év végéig felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások eddig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét.



Az átmeneti fizetési könnyítések irányába tett kormányzati lépések a lakossági és vállalati ügyfelek védelmét szolgálják. Kulcsfontosságú, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben az átmeneti likviditási nehézségek ne okozzanak tartós és elmélyülő gazdasági problémákat. A törlesztési moratórium, azaz a fizetési haladék egy elővigyázatossági átstrukturálás, amely segít megoldani az adósok átmeneti nehézségeit - értelmezte a törlesztési moratórium meghirdetését az MNB.



Közleményében a jegybank kiemeli: az adósságszolgálat alól az intézkedés összességében nem mentesít, a moratórium lejártával a meg nem fizetett törlesztőrészleteket az ügyfeleknek teljesíteniük kell. Mivel pedig az átmeneti intézkedések végével az ügyfelek az elmaradt adósságszolgálatot is kifizetik, a moratórium nem gyakorol lényegi negatív hatást a pénzügyi intézmények jövedelmezőségére és tőkehelyzetére.



A törlesztések későbbre tolása befolyásolja ugyan a bankrendszer működését, az MNB számára ugyanakkor kiemelt fontosságú, hogy minden esetben biztosítsa a szektor működéséhez szükséges likviditást, és ezzel támogassa a pénzügyi stabilitás fenntartását - zárta közleményét az MNB jelezve, hogy kész betölteni saját szerepét is a rendkívüli helyzetben.