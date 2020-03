Járvány

Koronavírus - 25 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el az olasz kormány

Huszonöt milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el az olasz kormány a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására. 2020.03.16 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az előirányzott összegből több mint tíz milliárd eurót a foglalkoztatottság fenntartására, további 3,5 milliárdot az egészségügyre és a polgári védelemre fordít az olasz kormány Cura Italia (Olaszország-kúra) elnevezésű pénzügyi-gazdasági csomagja, amelyet Giuseppe Conte miniszterelnök videókonferencián jelentett be hétfőn.



Giuseppe Conte az olaszokhoz intézett beszédében "hatalmas" beavatkozásról beszélt.



Kijelentette, ilyen nagy csomagra van szükség, mivel - mint fogalmazott - "az áradást sem lehet felmosórongyokkal és vödrökkel megállítani".



"Gátat építünk a vállalkozások, dolgozók, családok védelmében (..) az olasz állam senkit sem hagy magára" - mondta, hozzátéve, hogy az ország egészségének védelme elsőrendű feladatnak számít.



"Büszkeség számunkra, hogy olaszok vagyunk, együtt sikerülni fog!" - szólt az olaszokhoz a kormányfő. Megjegyezte, Olaszország elsőként szembesült a járvány erejével Európában, és elsőként hozott "modell értékű" intézkedéseket.



Roberto Gualtieri pénzügyminiszter elmondta, úgy döntöttek, nem lépcsőzetesen, hanem egyszerre "injekcióznak" ekkora összeget az olasz gazdaságba. Hangsúlyozta, hogy a huszönöt milliárd az eladósodás plafonját jelenti az állam részére.



Kijelentette, hogy a csomag mintegy 350 milliárd eurót hoz majd mozgásba az olaszországi gazdaságban.



Az eddig csak vázlatosan nyilvánosságra hozott csomag - amely a következő órákban jelenik meg az olasz közlönyben - majdnem felét a "foglalkoztatottság, a munka és a bérek" védelmére fordítják, hogy senki ne veszítse el munkáját - mondta a pénzügyi tárca vezetője. A miniszter a százhúsz különböző intézkedést öt nagy ágra bontotta: munkaügyi rendelkezések, az egészségügy és a polgári védelem támogatása, a hitel- és az adórendszert érintő lépések, az áruforgalom segítése.



Az ismertetett munkaügyi intézkedések között szerepel, hogy a vírushelyzet miatt munka nélkül maradt egyéni vállalkozók, idénymunkások márciusra egyszeri nettó 600 eurót kapnak, támogatásban részesülnek még az egyszemélyes kisvállalkozások is. Az érintett dolgozóknak ideiglenesen nem kell befizetni a járulékokat, adókat sem. A járvány február 23-i kezdetétől történt elbocsátásokat befagyasztják. A karanténba helyezés időszakát betegszabaságként értelmezik.



Az oktatási szünet miatt baby sittert alkalmazó családok havi 500 eurós támogatást kapnak, az egészségügyben dolgozók számára ez az összeg ezer euróra emelkedik. Ha a szülők maradtak otthon a gyerekekkel, 15 napos fizetett szabadsággal számolhatnak, a bérük ötven százalékos juttatásával. A kormánycsomag anyagi támogatást nyújt a taxisoknak, postásoknak, a kulturális és a média ágazatban dolgozóknak.



Az egészségügy és a polgári védelem fele-fele arányban 3,5 milliárdon osztozik. A csomag az orvosok és ápolók túlóra kifizetését is szolgálja.

A rendelkezések forrást biztosítanak arra, hogy a hatóságok szállodákat foglaljanak le a karantén alatti és beteg személyek elhelyezésére, valamint magánklinikák fölött is rendelkezhetnek a telített állami kórházak felszabadítására. A római kormány pénzt szán arra, hogy egyes üzemeket szájmaszkgyártásra állítsanak át.



Tizennyolc hónapra felfüggesztik a kölcsön- és hiteltartozások törlesztését, amelyekért az állam garanciát vállal. Ugyanez vonatkozik a különböző biztosításokra. Május 31-ig felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások adókötelezettségeit egészen két millió euróig: ez vonatkozik az adóelőlegre, tb-járulékra is. Utána egy összegben, vagy részletben történhet a törlesztés. Az üzlethelység bérlőit márciusban a bérleti díj negyven százalékával segítik.



Az olasz állam forrást biztosít a munkahelyek fertőtlenítési költségeire. Az intézkedések segítik az olasz export fenntartását, a tömegközlekedést és árúszállítást, valamint külön fejezet foglalkozik az olasz légitársaság Alitalia támogatásával.



Bejelentették, hogy áprilisban újabb gazdasági csomagot léptetnek életbe EU-források felhasználásával.