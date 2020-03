Járvány

Koronavírus - Az energiaellátás biztonsága érdekében további lépéseket tesz az E.ON

Az áram- és gázszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az E.ON további biztonsági óvintézkedéseket vezet be - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.



A vállalat ideiglenesen leállítja egyes halaszható, a folyamatos szolgáltatáshoz nem alapvető tevékenységeit. Amely területeken lehetséges, ott a cég digitális platformjain, azaz online, telefonon vagy e-mailben végezhető a gáz- és áramhálózati ügyintézés, illetve postai úton történik a dokumentumok fogadása. A döntés visszavonásig érvényes.



Elektronikus vagy postai úton intézhető az új bekapcsolási igények, a teljesítménybővítési igények benyújtása, a kiviteli tervek és dokumentációk egyeztetése, illetve a tervfelülvizsgálat.



Felfüggesztették az energiaellenőrzéseket, az ügyfélcserét követő ellenőrzéseket, valamint a gázmérő- és nyomásszabályozó cseréket.



Fokozott biztonsági és higiéniás intézkedések mellett, de az előzetes ütemterv szerint történik a fogyasztói csatlakozóvezetékek építése és az új bekapcsolások, a vezetéképítések és ezek tervezési munkái, az üzemvitelhez kapcsolódó feladatok, karbantartások, a műszaki átadás-átvétel, a szakfelügyelet biztosítása, valamint az alkatrész- és eszközutánpótlást biztosító saját raktárak működtetése.



Az E.ON partnerei továbbra is elvégzik az árammérőórák cseréjét, valamint az időszakos áram- és gáz mérőóra-leolvasásokat.



A közleményben ugyanakkor kiemelték: ha a munkavégzés önkéntes vagy hivatalosan elrendelt karantén területére való belépéssel járna, a tevékenységet elhalasztják. Ilyen esetben az E.ON szakemberei kizárólag üzemzavar elhárítása érdekében, védőfelszerelésben lépnek be a karantén területére.



Ahol lehetséges, az E.ON otthoni munkavégzést rendelt el.



Az E.ON közleményében felidézte: már korábban döntött arról, hogy személyes ügyfélszolgálati irodáit további intézkedésig zárva tartja, és vállalta, hogy egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki tartós számlatartozás miatt az áramot.