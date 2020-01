Élelmiszerbiztonság

Szennyezett szójapelyhet hívott vissza a Rossmann

Forrás: Nébih

A Rossmann Magyarország Kft. visszahívta az 500 grammos enerBIO Szójapehely elnevezésű termékét tropánalkaloid-szennyezettség miatt, a vállalkozás a termék visszahívásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is tájékoztatta - közölte a hivatal pénteken honlapján.



A közlemény szerint a szennyeződés a 2020.06.12, a 2020.07.30, illetve a 2020.10.07. minőségmegőrzési idővel ellátott termékeket érintette.



A Nébih és a Rossmann is azt kéri a vásárlóktól, hogy a jelzett lejárati idejű terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletbe, a termék árát a cég megtéríti.



A tropán alkaloidok például a nadragulya, a beléndek, a csattanó maszlag, illetve a kokacserje családokba tartozó növények toxikus hatású, másodlagos anyagcseretermékei, amelyek a növény minden részében megtalálhatóak. Közismert képviselőjük az atropin, melyet gyógyászati célra is használnak.



Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi és a vegetatív idegrendszer működését, szájszárazságot, pupillatágulást, szívritmuszavart és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak - olvasható a Nébih honlapján.