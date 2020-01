Ismét a kenyér drágul legutoljára

Reagált a Pékszövetség

Az évek óta tartó és egyre szorítóbb piaci környezetben az áremelkedési hullám az ellátásban meghatározó szerepet betöltő hazai sütőipari vállalatokat is elérte, amely hatással van a legalapvetőbb élelmiszer, a kenyér előállítására is. A Magyar Pékszövetség mindent megtesz, hogy az ágazat profitot termeljen, illetve a veszteségeit minimalizálja. 2020.01.15 09:55 ma.hu

A sütőipari termékek előállításhoz szakemberekre van szükség. A munkabérek emelkedése minden év elején a kötelező minimálbér emelkedés hatására megnöveli az előállítási költséget. Ám a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése nemcsak folyamatos költségnövekedést eredményez a cégeknél, hanem erőteljes bérfelhajtó hatása a teljes munkaerő állományra kiterjed. „Ennek oka egyrészt a munkaerő megtartáson túl a többi ágazat elszívó hatása, másrészt a fizikai dolgozók hiányát más szektorból csak erőteljes emeléssel lehet pótolni” – mondta a Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József.



Idén januárban a malmok – mint a legjelentősebb alapanyagbeszállítók – jelezték a liszt árának emelkedését. A fogyasztók mindennapi ellátásban jelentős szerepet betöltő sütőipari vállalkozásoknál ez egy újabb költségnövelő tényezőt jelent. A bérek és az alapanyagárak mellett az energia-, az üzemanyag- és logisztikai költségek emelkedése is gondot okoz a vállalkozásoknál. Az energiaköltségek is jelentősen megemelkedtek 2019 azonos időszakához képest, a gáz 25-30%-kal, a villamos energia 50 százalékkal nőtt. „Az elhúzódó forintgyengülés kellemetlen mellékhatása, hogy magasabb lett az importtermékek átvételi ára, így drágábbak lettek a sütőipari alapanyagok is” – részletezte Septe József.



A szervezet elnöke szerint ez a negatív összhatás komolyan sújtja a sütőipart és jövedelmezőségét. A Magyar Pékszövetség és a Nemzeti Agrárkamara megrendelésére az Agrárgazdasági Kutató Intézet által elvégzett 2018-as és 2019-es tanulmány is egyértelműen kimondta, hogy a sütőipari termékek jövedelmezősége évek óta rendkívül alacsony: a legalapvetőbb termékköröket veszteséggel, a legtöbbet pedig minimális, de mindenképpen csökkenő árréssel gyártják a hazai sütőipari vállalkozások.



Septe József szerint az emelkedő költségek hatása termékenként és pékségenként eltérő, a vállalkozások piaci erejükhöz mérten tudják érvényesíteni a fogyasztói árakban a megnövekedett költségeiket. A termékek magas ÁFA tartalma is negatívan hat a fogyasztói árakra.



„A Magyar Pékszövetség elnökeként azt mondhatom, hogy olyan mértékben és meredeken emelkednek a hazai sütőipari cégek költségei, hogy az élelmiszeriparban legutolsóként, de kénytelenek lesznek árat emelni a saját túlélésük érdekében. Hosszú távú és fenntartható megoldást pedig csak az automatizálás erősítésével érhetnek el, ehhez azonban jövedelmezőség kell. A jelenlegi helyzetben esélye sincs a pékségeinknek a fejlesztésekre! Összességében, kétszámjegyű áremelésre lenne szüksége a sütőiparnak ahhoz, hogy végre ne a veszteséges vagy minimális profitot hozó iparágak közé tartozzon” – tette hozzá a szervezet vezetője.