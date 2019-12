Gazdaság

Az év eddigi legerősebbje volt az október a budapesti turizmusban

Az idei október volt a 2019-es év legdinamikusabban növekvő hónapja a vendégérkezéseket és a vendégéjszakákat tekintve Budapesten - hívta fel a figyelmet a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) elemzésében.



Ugyanakkor kérdésesnek nevezik, hogy a kiugró növekedés tartósnak bizonyul-e november-decemberben is, és ami talán még ennél is fontosabb: a küszöbön álló - immár 2020. január 31-i határidővel "élesített" - Brexit, és annak gazdasági következményei milyen hatást idéznek elő a következő hónapok, évek budapesti vendégforgalmában és a kiutazási trendekben.



A fővárosi kereskedelmi szálláshelyek árbevétele megközelítette a 25 milliárd forintot. Hosszú idő óta először nem csupán a szállásdíj-bevételek emelkedtek számottevően, hanem a vendégforgalom is - jegyezték meg.



Budapesten a vendégérkezések 5,5 százalékkal nőttek a vendégéjszakák pedig 6,3 százalékkal.



Az elemzés szerint ezen belül a húzóerő a külföldi vendégforgalom volt: októberben 372 068 vendég érkezett és 862 427 vendégéjszakát töltött el, előbbi 8,3 százalékos, utóbbi 9,6 százalékos növekedést mutat az előző év tízedik hónapjával összehasonlítva. Mindeközben a belföldről érkező vendégforgalom tovább csökkent.



A Széchenyi Pihenő Kártya költési értéke októberben 69,4 millió forintot ért el Budapest kereskedelmi szálláshelyein, ez az első 10 havi - budapesti - SZÉP Kártya-bevétel 10 százaléka. A január óta Budapesten keletkezett, nagyságrendileg 700 millió forintos SZÉP Kártya-árbevétel 55 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakában elért 450 millió forint közeli árbevételhez képest.



A küldőországok között például kiemelték, hogy impozáns növekedési ütemet mutat a francia, az izraeli, az orosz és a brit küldőpiac, az utóbbi hónapokban pedig felzárkózott a TOP10-be Lengyelország is.