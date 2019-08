NAV

Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban

A pénzügyőrök megközelítőleg 3 millió forint értékű hamis bútort találtak egy Hajdú-Bihar megyei raktárban. 2019.08.28 17:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A NAV a Facebookon számolt be róla, hogy munkatársaik próbavásárlást végeztek egy Hajdú- Bihar megyei raktárban, ahol az interneten, közösségi portálon eladásra kínált, ismert luxusmárkák márkajelzéseivel ellátott bútorokat vásároltak.



A pénzügyőrök a raktárhelyiségben különféle hamis márkajelzéssel (Coco Chanel, Louis Vuitton, Gucci) ellátott bútorokat (ágyak, komódok, gardróbszekrények, éjjeli szekrények, ülőgarnitúrák) találtak. Az eladó a márkavédett termékek származását, illetve a védjegyjogosult hozzájárulását igazoló okmányt nem tudta bemutatni.



A csaknem 3 millió forint értékű hamis bútort a pénzügyőrök lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntetőeljárást indítottak.



A hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve is magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek.