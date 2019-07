Gazdaság

A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.



A Vodafone az MTI-vel csütörtökön közölte: a felvásárlás lezárásáig a két cég különálló szolgáltatóként működik tovább, az ügyfeleiket pedig változatlanul, az eddig megszokott ügyfélszolgálati csatornákon szolgálják ki. A tájékoztatás szerint a két cég integrációja akár egy évig is eltarthat.



Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója a közleményben ismertette: a céljuk, hogy a két cég egyesüléséből mihamarabb profitáljanak az ügyfelek, ezzel a Vodafone nemcsak a mobil, hanem a vezetékes szolgáltatások piacán is jelen lesz. Az integrációs folyamat csak a tranzakció lezárása után kezdődhet, egyes folyamatok hónapokig is eltarthatnak - tette hozzá. Rámutatott: a Vodafone és a UPC magyarországi egyesülése erősíti a piaci versenyt, innovatív szolgáltatásokat eredményez, ami a fogyasztók és az egész ország számára is előnyös lesz. A vállalat továbbiakban is Magyarország megbízható partnere szeretne maradni, inspiráló újdonságokat és a szolgáltatások teljes skáláját kínálva lakossági és vállalati ügyfelek számára - jelezte. Elmondta, hogy a növekedés során biztosítani fogják, hogy mindez fenntartható módon történjen. A Vodafone elkötelezett Magyarország digitális jövőjének építésében - tette hozzá.



A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország a jövőben közösen bővíti majd gigabitképes szolgáltatásait, az egyesült vállalat képes lesz teljes körű - mobil-, vezetékes szélessávú internet, televízió és telefon - szolgáltatások nyújtására.



A felvásárlással a Vodafone Európa legnagyobb vezetékes szolgáltatója lesz: 116,3 millió mobil-, és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes hálózattal, amely összesen 122 millió háztartást és vállalkozást ér el 13 európai országban.



A megállapodással a Vodafone Magyarországnak a mobil üzletágban hozzávetőlegesen 25 százalék, a vezetékes szélessávú üzletágban 24 százalék, a kereskedelmi televíziós üzletágban pedig 19 százalék körüli piaci részesedése lesz az előfizetők száma alapján.



A Vodafone csoport jelenleg 25 országban van jelen mobilszolgáltatással, és további 41-ben rendelkezik partnerhálózattal, 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. A 2019. március végi állapot szerint a Vodafone 650 millió mobil-, illetve 19 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió TV előfizetővel rendelkezik.

A UPC Magyarország az MTI-vel azt közölte, hogy a megállapodás jóváhagyása kiemelkedően fontos állomás a UPC Magyarország 25 éves történetében. Az ügyfelek és a magyar gazdaság egyaránt profitálni fog az integrált vállalat létrejöttéből - mondta Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és Lengyelország vezérigazgatója, a Liberty Global Közép- és Kelet-európai üzletágának ügyvezetője a közleményben. Hozzátette: az új, egyesített vállalatot minden adottsága tökéletesen alkalmassá teszi arra, hogy tovább fejlessze Magyarországon az 5G technológiát és a gigabites szélessávú internet hálózatot, továbbá hozzájáruljon annak a kormányzati célnak a megvalósításához, miszerint az országot a digitalizáció élvonalába állítsa Európában és szerte a világon.



A UPC a Liberty Global leányvállalata, Magyarországon 1998 óta van jelen. A vállalat 2019. március 31-i adatai szerint a UPC a több mint 1,83 millió magyarországi háztartást elérő, folyamatosan bővülő hálózatain összesen 691 200 kábeltelevíziós, 700 400 szélessávú internetes, 686 400 vezetékes telefon és 115 800 mobilszolgáltatást üzemeltet. Az előfizetések száma az első negyedévben a mobil előfizetéseket is beleértve megközelítette a 2 193 800-at, ami 4,8 százalékos növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest.