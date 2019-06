Mezőgazdaság

Agrárminiszter: minden készen áll, hogy megkezdődhessen az aratás

Minden készen áll arra, hogy megkezdődhessen az aratás, amely elé "jó reménységgel nézünk" - mondta Nagy István agrárminiszter vasárnap a közmédia újságíróinak a Győr-Moson-Sopron megyei Dunakilitin.



A miniszter hozzátette, hogy várakozáson felüli eredményekkel számolnak, mert rosszabb átlaghozamokra számítottak.



Kitért arra is, hogy a magyar gabona húszmillió ember ellátását biztosítja, s azt az exportmennyiséget, amellyel számolnak, teljesíteni tudják, mert a termésátlagok jelentősen nem csökkentek és a kompenzálásokkal a tavalyi eredményeket is meg lehet haladni.



Nagy István beszélt arról is, hogy a tavalyi németországi nyolcszázalékos exportvisszaesés a folyók alacsony vízállásával magyarázható, mert a hajók nem tudták elszállítani a gabonát. Reményei szerint a vízállás idén kedvezni fog az exportnak.



A Dunakilitin első alkalommal megrendezett Péter-Pál napi falunapon és aratóünnepen az agrárminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben az aratónapi ünnepség elfeledett volt, ami meglátszott az agrárium megbecsültségén.



Szükség van az ilyen ünnepekre, hogy eszünkbe jusson, amikor az étel az asztalon van, hogy valakik ezért "nagyon keményen megdolgoztak" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy ha ezt a becsületet és tiszteletet vissza tudjuk szerezni az agráriumnak és a földműveseknek, akkor tudunk utánpótlásról gondoskodni.



Rajtunk múlik, hogy a 21. században milyen szerepet szánunk a mezőgazdaságnak - mondta a miniszter.



Nagy István közölte, ha elővesszük azokat az értékeket, amelyek fontosak számunkra, amelyektől magyarok vagyunk, akkor ezek a hagyományok összetartanak bennünket, erőt adnak és megmutatják, hogy hol a helyünk a 21. században.