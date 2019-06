Gazdaság

Az MNB 50 millió forintra bírságolta a Providentet

A JTM-szabályok megsértése huzamosabb időn át a túlzott eladósodás veszélyének tette ki az ügyfeleket. 2019.06.12 10:42 ma.hu

Ötvenmillió forintra bírságolta a Provident Pénzügyi Zrt.-t a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) meghatározására és felső korlátjára, az ezzel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatásra, illetve a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt.



A jegybank szerdai közleménye szerint a JTM-szabályok megsértése huzamosabb időn át a túlzott eladósodás veszélyének tette ki az ügyfeleket.



Az MNB megállapította, hogy a Provident 2015 januárja és 2018 decembere között számos esetben az adósságfék szabályok megsértésével járt el, mert egyes adósságszolgálati tételeket a hitelbírálata során figyelmen kívül hagyott, továbbá a havi nettó jövedelem igazolásának módjára vonatkozó előírások megsértésével határozta meg a JTM-et. Jelentős számú ügylet esetében emellett a jogszabályban rögzített JTM-limitet megsértve nyújtott hitelt.



A Provident hosszabb ideig hiányosan, pontatlanul tájékoztatta ügyfeleit a JTM-re vonatkozó előírásokról, és a havi törlesztőrészlet kiszámításának módjáról is. A hitelszerződések megkötése után a szerződésekre vonatkozó adatokat az intézmény számos esetben a jogszabályi határidőn túl továbbította a központi hitelinformációs rendszerbe.



A jogsértések miatt a jegybank 45 millió forint felügyeleti és 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az intézményre. Kötelezte arra is, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg.



A bírság összegének meghatározásakor a jegybank figyelembe vette, hogy a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóra és a központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó szabályok megsértése rendszerszintű hiba következménye, amely tartósan fennállt és az ügyfelek széles körét érintette. A fogyasztók eladósodását gátló JTM-rendelet megsértése komoly pénzügyi és szociális problémákhoz vezethet, egyúttal kockázatot jelent a pénzügyi intézmények prudens működését illetően is - hangsúlyozta az MNB.