Kiakadtak Norvégiában a Teslára: hibásak az autók

Norvégia, a gazdag skandináv ország kormánya intenzíven támogatja az elektromos autók terjeszkedését, a norvégok így még könnyebben megengedhetik maguknak a drága Teslákat.



Ez eddig rendben is lenne, ám az Automobilwoche beszámolója szerint a helyzet korántsem ilyen rózsás, fogyóban a híres északi türelem.



Csak 2019-ben eddig 40 ezer Tesla talált gazdára az országban, így azt gondolhatnánk, a norvégok kimondottan elégedettek Elon Musk márkájával. Ezzel szemben az emberek valójában inkább dühösek, ugyanis rengeteg Tesla horpadással, festékhibával kerül átadásra.



Az Autószektor cikke szerint fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a festékhibák teljesen általános jelenségnek számítanak az autóiparban. A magyar autóvásárlók jelentős része is meglepődne, újonnan vásárolt autójuk ugyanis valójában már átesett bizonyos javításokon még az átadás előtt. Ám ezek a hibák nem jelentettek valódi értékcsökkenést, és hitelesített, gyári technológiával javították ki őket. Az is igaz, hogy a vásárlóknak nem szóltak.



A Teslák körüli gond minden bizonnyal ott kezdődik, hogy döcög a gyártás, lassan kerülnek kiszállításra az autók, a szállítás közben keletkezett sérülések kijavítására már nincs idő. A tulajdonosok ezután persze visszaviszik az autójukat, ám a Tesla annak ellenére sem bírja az ütemet, hogy megduplázta szervizalkalmazottjainak számát.