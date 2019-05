Távközlés

Május 15-től maximalizálják az unión belüli telefonhívások percdíjait

2019.05.13 18:15 ma.hu

Május 15-től nettó 19 eurócentes (nagyjából 60 forintos) felső korlátja lesz az Európai Unión belüli telefonhívások percdíjának, SMS-enként pedig legfeljebb 6 eurócentet (20 forintot) számolhatnak majd fel a szolgáltatók - jelentette be hétfőn az Európai Bizottság.



A brüsszeli testület tájékoztatása szerint az új szabályok a tagországok között eddig fennálló nagy árkülönbségeket hivatottak megszüntetni, mivel az EU-n belüli nemzetközi hívások átlagosan eddig háromszor, egyes esetekben pedig akár tízszer annyiba kerültek, mint a belföldi hívások.



Az előírások a huszonnyolc uniós tagállam mellett Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is vonatkozni fognak.



"A roamingdíjak 2017-es eltörlése után az EU most intézkedéseket hozott a nemzetközi hívások után felszámolt túlzott díjak korlátozására. Ezen lépéseknek köszönhetően a fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy telefonszámlájuk nem fog kellemetlen meglepetéseket tartogatni, ha saját országukból vagy ha külföldről európai számot hívnak" - közölte Marija Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos.



Az EU társjogalkotó szervei - az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács - hosszú egyeztetés után tavaly júniusban egyeztek meg a távközlési szabályok módosításáról, és azóta több szolgáltató elébe ment az előírások hatályba lépésének, ahogyan az a roamingdíjak eltörlésekor is történt.



A BEUC európai fogyasztóvédelmi szövetség korábban arról számolt be, hogy az EU-n belüli hívások díjai 5 és 80 eurócent között alakulnak az uniós országokban.



Egy friss felmérés szerint tíz válaszadóból négy (42 százalék) kommunikációt folytatott valakivel egy másik uniós országban az elmúlt hónapban.



Egyes kritikus hangok szerint ugyanakkor szükségtelen intézkedésről van szó, miután az emberek egy jelentős része már ingyenes internetes telefon- és üzenetküldő szolgáltatásokat használ.