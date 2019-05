Gazdaság

Az Erste veszi át az Aegon Lakástakarékpénztár ügyfeleit

Átveszi az Aegon Lakástakarékpénztár portfólióját az Erste Lakástakarék, 10 százalékról 14 százalékra növelve a szerződésállomány szerinti piaci részesedését. 2019.05.10 12:02 ma.hu

Az Erste pénteki közleménye szerint az érintett ügyfelek a változásokról 60 nappal adataik átadása előtt kapnak tájékoztatást.



Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója az öngondoskodás és a rendszeres megtakarítások jelentősége miatt fontosnak nevezte a lakáscélú előtakarékoskodás támogatását állami hozzájárulás nélkül is - írták. Hozzátették, hogy a lakás-takarékpénztári megtakarítás kedvező és biztonságos befektetés.



A pénzintézet arra számít, hogy az új szerződésekből a jelenlegi piaci részesedését meghaladó arányban tud majd részesedni.



A 101 milliárd forint mérlegfőösszegű Erste Lakástakarék 115 ezer ügyfél 157 ezer szerződését, valamint 92 milliárd forint betétállományt kezel. Az Aegon Lakástakarékpénztárhoz csaknem 30 milliárd forint betétállomány, 50 ezer ügyfél és 64 ezer szerződés tartozik. Az Erste szerződött állománya 680 milliárd forintot, az Aegoné megközelítőleg 230 milliárd forintot tesz ki.



Az Erste Lakástakarék május 10-én újraindítja az előtakarékossági termékek értékesítését is - ismertette a közleményben Kármán András, a pénzintézet vezetője. A maximum 8 éves megtakarítási időszak mellé az ügyfelek havi 20 ezer, 30 ezer és 40 ezer forint befizetése közül választhatnak. Míg a korábbi, állami támogatásos termék esetén egy ügyfél csak egy szerződést köthetett, és e mellé vehetett igénybe állami támogatást, az Erste Lakástakarék új termékeinél ilyen megkötés már nincs. Aki a havi 40 ezer forintnál többet szeretne félretenni, az köthet kettő, három vagy akár több szerződést is.



Az Erste Lakástakarék két termék módozatot vezet be. A számlanyitási díj az egyik termék módozatnál fix 40 ezer, míg a másik esetében 20 ezer forint szerződésenként, ami lényegesen kedvezőbb a törvényben meghatározott, a szerződéses összeg legfeljebb 1 százalékánál. A megtakarítások után fizetett kamaton felül - a tavaly októberben kivezetett állami támogatás pótlásaként - kamatbónusszal egészíti ki az ügyfelek befizetését. A jóváírás mértéke az egyik termékmódozat esetén évi 8,33 százalék, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pénzintézet minden évben plusz egy hónappal, egy 13. havi megtakarítással egészíti ki azt az összeget, amelyet az ügyfelek tesznek félre lakáscélra. A másik módozat pedig az első évi 5 százalékról fokozatosan évi 10 százalékra növekvő kamatbónusszal jutalmazza a megtakarító ügyfelek hűségét.



A befizetésarányos jóváírás akkor jár, ha az ügyfelek legalább 6 évig megtakarítanak, ennek lejárta után azonban az Erste Lakástakarék akkor is kifizeti a kamatbónusz időarányos részét, ha az ügyfél eredetileg 8 éves megtakarítási időszakot vállalt, de azt megelőzően felmondja a szerződését.

A megtakarítási termék mellé háromféle hitelt kínál az Erste Lakástakarék. Az áthidaló hitelt 1 év után vehetik igénybe az ügyfelek. A kölcsönnek köszönhetően nem kell idő előtt feltörni a megtakarítást, így a kamatbónuszt az sem veszíti el, akinek 6 évnél hamarabb van szüksége pénzre. Az Erste Lakástakarék saját, a megtakarítási termékhez kapcsolódó lakáshitelét a megtakarítási idő végén, de a szerződés kötésekor érvényes kamatfeltételek mellett lehet felvenni. Ez a jelenlegi alacsony, azonban várhatóan emelkedő hozamkörnyezetben jelentős előnyt és biztonságot nyújt az ügyfelek számára.



A harmadik finanszírozási lehetőség az Erste Bank jelzáloghitele. Azoknak az ügyfeleknek, akik egyszerre kötik meg a megtakarítási- és a jelzáloghitel szerződést, az Erste Lakástakarék teljes mértékben elengedi a számlanyitási díjat, így számukra ingyenes a lakástakarékszerződés megkötése.



Az Erste Lakástakarék arra számít, hogy a lakás-takarékpénztári megtakarítás a lakáscélú öngondoskodásban gondolkodó ügyfelek mellett azok számára is alternatívát jelent, akik olyan kamatra és biztonságra vágynak, amilyet az állampapír nyújt, s bár jelenleg nincs számottevő leköthető megtakarításuk, ugyanakkor havonta 20-40 ezer forintot rendszeresen félre tudnak tenni a következő években. A lakás-takarékpénztári megtakarítások fix, kamatadó mentes hozamot kínálnak, miközben az ügyfelek az Országos Betétbiztosítási Alap védelmét élvezik. Az Erste Lakástakarék úgy számol, hogy az új szerződésekből a jelenlegi piaci részesedését meghaladó arányban tud majd részesedni.