Környezetvédelem

AM: a mindennapokban kell kezdeni a környezettudatosságot

A környezettudatosságot elsőként a mindennapi szokásokban kell érvényre juttatni, mert a túlfogyasztás mérséklésének ez a leggyorsabb útja - mondta az Agrárminisztérium (AM) környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a Föld napja alkalmából pénteken Budapesten, a Herman Ottó Intézetben tartott rendezvény megnyitóján.



László Tibor Zoltán mértékletességet és körültekintést javasolt a fogyasztásban, többek között a csomagolás hasznosítása vagy termékválasztás esetén. Az áruk szállítása éppúgy terheli a környezetet, mint a hulladékok helytelen elhelyezése, a Föld jövője ezért jelentős mértékben függ az egyéni felelősségvállalástól - hangsúlyozta.



A helyettes államtitkár szerint a Föld napjának gondolata nem véletlenül merült föl a hatvanas évek végén, hiszen az emberiség ekkor kezdett többet fogyasztani, mint amit a bolygó biztosítani tud. Magyarországon a 3,7 hektár a fejenkénti ökológiai lábnyom, de a fejenkénti szükségletek másutt is jóval meghaladják azt a mértéket, amit az egy emberre jutó 1,8 hektár szárazföldi terület biztosítani tud - hangsúlyozta László Tibor Zoltán.



Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a környezet érdekében nem elég csupán a Föld napján elköteleződni a természetvédelem mellett. A klímaváltozás hatása már most is felfedezhető az aszályos időjárásokban, az ökológiai sokféleség hanyatlása pedig fokozatosan, a fogyasztás megugrásával párhuzamosan válik egyre látványosabbá - tette hozzá. Kiemelte a környezeti nevelés jelentőségét is, mivel - mint mondta - a mai kihívások következményeivel a most felnövő nemzedékek szembesülnek majd igazán, így azok megoldása is rájuk vár.