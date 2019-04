Nébih

A növényvédelmi előírások betartására int a Nébih a méhek védelme érdekében

Tilos a méhek által látogatott területeken a méhekre kifejezetten veszélyes vagy kockázatos besorolású növényvédő szer használata. 2019.04.10 16:21 ma.hu

A növényvédelmi jogszabályok, előírások betartásával minimálisra csökkenthető a méhekre jelentett kockázat - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján szerdán.



A hivatal közlése szerint tilos a méhek által látogatott területeken a méhekre kifejezetten veszélyes vagy kockázatos besorolású növényvédő szer használata. E területek közé nemcsak a virágzó kultúrnövények tartoznak, hanem a méhek által látogatott összes növény, így akár az is, ha a tábla a méhek vonulási útjába esik.



Közölték: a méhekre mérsékelten veszélyes készítményeket csak méhkímélő technológiával lehet kijuttatni. Ezzel a technológiával azonban a méhekre mérsékelten veszélyes készítmények közül is csak azokat lehet felhasználni, amelyekre a hivatal honlapján elérhető engedélyokirat engedélyt ad. A méhekre nem jelölésköteles készítményekkel a kezeléseket egyéb korlátozás nélkül végezhetik a termelők.



A növényvédő szerrel történő kezelés bejelentési kötelezettsége a települési jegyzőhöz már megszűnt, mivel a mögötte levő kockázatos technológiát már kivezették a gyakorlatból. Ezzel párhuzamosan a növényvédő szer kínálat is jelentősen változott: egyrészt a gyártók "belátása", másrészt a rájuk vonatkozó jogszabályok folyamatos szigorítása miatt. Ennek köszönhetően gyakorlatilag már minden növénykultúrában rendelkezésre állnak olyan növényvédő szerek, amelyek kiválthatják a méhekre kifejezetten kockázatos vagy veszélyes készítmények alkalmazását - közölte a Nébih.