Átadták a 205 millió forintból megépült Királyréti Kirándulóközpontot

Az egykori erdészlak felújításával kialakított többfunkciós épület nemcsak turisztikai szolgáltatást nyújt, hanem hely- és gazdálkodástörténeti bemutatónak is otthont ad.

MTI/Bruzák Noémi

Átadták a 205 millió forintból megépült Királyréti Kirándulóközpontot; az egykori erdészlak felújításával kialakított többfunkciós épület nemcsak turisztikai szolgáltatást nyújt, hanem hely- és gazdálkodástörténeti bemutatónak is otthont ad.



Nagy István, az agrártárca vezetője a központ csütörtöki avatásán, a Pest megyei Szokolyán azt mondta: meg kell ismertetni és meg kell szerettetni a természet értékeit a társadalommal, ennek érdekében a minisztérium a Bejárható Magyarország program keretében jelentős fejlesztéseket hajtott végre az állami erdőkben.



Hozzátette, hogy ennek eredményeként az erdők "a leglátogatottabb turisztikai attrakciók közé emelkedtek".



Az agrárminiszter kitért arra, hogy a minisztérium következő feladata az ökoturisztikai fejlesztések hálózatának kialakítása. Ennek érdekében összehangolják az erdőgazdaságok és a nemzeti park igazgatóságok fejlesztéseit és együttműködnek az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hivatalával, valamint a Magyar Természetjáró Szövetséggel.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Börzsöny egyre népszerűbb lakó- és kirándulóhely, még a külföldiek körében is.



Egyre több a lehetőség itt a szabadidő eltöltésére. köszönhetően a kisvasút- és a turistaút-, valamint a szálláshely- és bicikliút-fejlesztéseknek is. Ráadásul a minőségi szolgáltatásokat megfizethető áron kínálják az ide érkezőknek.



Az államtitkár elmondta: fontos, hogy az erdei iskolák, a táborozások a tanévek rendes részeivé válnak, ezért is jelentős a tavaly indított Csodaszarvas program, amely lehetővé tette 698 iskola 6500 tanulójának, hogy több éjszakát töltsön erdei szállásokon, természeti környezetben. Az idén szeretnék a program támogatását 7700 gyerekre kiterjeszteni.