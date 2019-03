Közlekedés

Megújul a debreceni Zsuzsi kisvasút

hirdetés

Megújul a debreceni Zsuzsi erdei kisvasút, a rekonstrukciós munkákhoz 771 millió forint támogatást adott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésére szánt keretből - közölte Debrecen polgármestere szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



Papp László (Fidesz-KDNP) emlékeztetett, hogy 2012-ben a regionális operatív program keretében elnyert 400 millió forint forrásból már megújult a 17 kilométeres pálya 10 kilométeres szakasza és néhány vasúti kocsi.



A mostani beruházás során további 7 kilométeres pályaszakaszt rekonstruálnak, felújítják a Zsuzsi vonat gőzmozdonyát és két dízelmozdonyát is - tette hozzá a polgármester.



A Zsuzsi kisvasút vasúttörténeti, és helyi közlekedéstörténeti emlék, amelynek fenntartásához és működtetéséhez évi 50 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat - jelezte Papp László polgármester.



Tasó László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy "fénykorában" 49 kilométer hosszú sínpályával Debrecentől Nyírbéltekig közlekedett a kisvasút, amely a faszállítás mellett a környező településeken és a debreceni tanyavilágban élők számára közlekedési eszközt is jelentett.



A magyar kormány komolyan veszi a kisvasutak felújítását, jelenleg 19 vonalon összesen 380 kilométer hosszúságban közlekednek keskeny nyomközű kisvasutak - fűzte hozzá a képviselő, aki reményét fejezte ki, hogy a Zsuzsi vonat nyomvonala az elkövetkező években eléri Debrecen főpályaudvarát, a Nagyállomást is.



Nagy Attila, a Zsuzsi erdei kisvasutat működtető DKV Közlekedési Zrt. vezérigazgatója elmondta: hétfőn megtörtént a munkaterületek átadása, a beruházás során felújítanak 7,3 kilométer hosszú pályatestet, 16 kitérőt, 9 átjárót és két vasúti megállót.



A DKV Zrt. évente 10 millió forintot fordít a Zsuzsi vonat működtetésére - jegyezte meg a vezérigazgató.



Gacsályi István, a Zsuzsi Erdei Kisvasút Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette: a rekonstrukciós munkák miatt március 18. és október 31. között nem közlekednek a menetrend-szerinti vonatok, és különvonatokat sem indítanak ebben az időszakban.