Lezárult a paksi atomerőmű időszakos biztonsági felülvizsgálata, amelyet tíz évente kell elvégezni - közölte szerdán honlapján az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).



Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2017 végén nyújtotta be jelentését az OAH-nak, amely az azóta eltelt idő alatt értékelte, hogy a felülvizsgálatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően végezték el, a feladatokat és a határidőket kellően körültekintően határozták meg. A hatósági értékelést 2019. január 30-án zárták le - írták.



A felülvizsgálat - a nemzetközi követelményeket is magában foglaló jogszabályok előírásai alapján - kiterjedt a nukleáris létesítmény, annak rendszerei és rendszerelemei állapotában bekövetkező változások azonosítására és értékelésére, a telephely változásaira, a tudomány eredményeiből, nemzetközi gyakorlatból és a műszaki fejlődésből, továbbá a paraméterek monitorozásából következő új ismeretek, tények értékelésére. A műszaki területen túl az atomerőmű szakemberei áttekintették az adminisztratív és humán szakterületet.



A közleményben kitértek arra, hogy a vizsgálat nemcsak pillanatnyi állapotot rögzített, hanem tíz évre vissza és részben előre is tekintett.



Emlékeztettek arra, hogy az erőmű 4. blokkja az elmúlt években külön eljárásban megkapta a további 20 évre szóló üzemeltetési engedélyt. A felülvizsgálat azért is fontos, mert ennek eredményétől függően az engedély korlátozható, súlyos esetben vissza is vonható. Fontos eredménynek nevezték, hogy az OAH felügyelői nem azonosítottak a nukleáris biztonságra hatással lévő, súlyos eltérést. Az atomerőmű szakemberei a felülvizsgálat során számos kisebb eltérést azonosítottak, melyekre intézkedési tervet dolgoztak ki.



A felülvizsgálat az időszakos biztonsági jelentésen kívül értékelte a 2011-ben végrehajtott, a fukushimai balesetet követő célzott biztonsági felülvizsgálat (stresszteszt) fennmaradó feladatait is. A jelentést elfogadó hatósági határozatban az OAH fenntartotta a folyamatban lévő intézkedések végrehajtásának szükségességét - fogalmaztak.



Az OAH korábbi tájékoztatójában azt írta, hogy a célzott biztonsági felülvizsgálat 46 intézkedést írt elő, a teljesítésük határideje 2018 vége volt.