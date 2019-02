Ingatlan

Fontos levelet kapnak a devizahitelesek

hirdetés

Az ajánlat kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell választ adnia a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. 32 ezer ügyfelének arra, hogy vissza akarja-e vásárolni a bankok által elvett otthonát - közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter szerdán.



Azok, akik nem adnak választ a határidőig, elveszítik a visszavásárlás lehetőségét, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik - hívja fel a figyelmet a közleményben Bártfai-Mager Andrea.



A NET Zrt. 2011-ben jött létre az otthonvédelmi akcióterv alapján a devizahitelesek segítésére, a programban az állam megvásárolta a hiteladósok ingatlanát, akik azt visszabérelhették. Most a bérlők ismét tulajdonossá válhatnak.



A NET Zrt. március 31-ig minden érintettnek megküldi azt a tájékoztató levelet, amely személyre szólóan tartalmazza az ingatlanra vonatkozó kedvezményes visszavásárlás feltételeit. Az ügyfelek dönthetnek úgy is, hogy nem veszik meg az ingatlant, és továbbra is bérlők maradnak változatlan bérleti díj mellett.



A közleménye szerint bármelyik lehetőséget is választják az ügyfelek, a legfontosabb, hogy arról - a megfelelő nyomtatvány aláírásával és visszaküldésével - mindenképpen nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon belül.



A NET Zrt. az általa kifizetett vételárból levonja az eddig kifizetett bérleti díjat, és ezen a csökkentett áron kínálja fel a lakóknak az ingatlant.



Egyösszegű vásárlás esetén a vételár - jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett - további kedvezménnyel csökkenthető. Ha az ingatlan Budapesten, a főváros agglomerációjában vagy megyei jogú városban van, a kedvezmény 15 százalék, más vidéki városban 25 százalék, egyéb településen 35 százalék. Az egyösszegű kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek.



Az ingatlan visszavásárlását tovább segítik azzal, hogy a tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli. A NET programmal több mint 36 ezer otthont tudtak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott - olvasható a közleményben.