Közlekedés

Hétfőtől indul a Pécel és Aszód közötti vasútvonal felújítása

Az utasok a 10 hónapos vágányzár ideje alatt vonatpótló buszokkal közlekedhetnek az érintett szakaszokon. 2019.01.30 12:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hétfőtől indul és december 7-ig tart a Budapest-Hatvan vasútvonal Pécel-Aszód szakászának felújítása a tavaly márciusában a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkezdett vasútfejlesztés részeként, az utasok a 10 hónapos vágányzár ideje alatt vonatpótló buszokkal közlekedhetnek az érintett szakaszokon - mondta Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.



Loppert Dániel ismertette, hogy a Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően 66 busz áll rendelkezésre a vonatpótláshoz a felújítás ideje alatt. Gödöllőről a pótlóbuszok mellett a H8-as HÉV sűrűbb közlekedéssel biztosítja az eljutást Budapestre, az Örs vezér teréig, a tervek szerint a H9-es HÉV-vonalon pedig Desiro motorvonatokat is forgalomba állítanak.



Közölte, hogy az Örs vezér tere és Kerepes között hétköznap csúcsidőben a megszokottnál kétszer sűrűbben, 7-8 percenként indulnak majd a HÉV-ek. Három helyett hatkocsis vonatok viszik az utasokat a H8-as vonalon hétköznap a reggeli és a délutáni csúcsidőben.



Loppert Dániel a budapesti elővárosi vonatforgalmat érintő változásokról elmondta, hogy az S80-as személyvonatok csak Budapest-Keleti pályaudvar és Pécel, illetve Aszód és Hatvan állomások között közlekednek. Pécel és Aszód között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az S80-as jelzésű pótlóbuszok Pécel és Aszód között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, míg a G80-as jelzésű járatok csak a Bag, Dózsa György út 8. alatti autóbusz-megállóhelyen állnak meg.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Keleti pályaudvar és Hatvan között a miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a debreceni InterCity-járatok helyett IC-pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az M3-as autópályán közlekedő buszok a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes autóbusz-megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Az IC-k és pótlóbuszaik pótjeggyel és díjmentes helyjeggyel vehetők igénybe. A Budapest-Miskolc között közlekedő utasok átlagosan 30 perccel hosszabb menetidővel számoljanak - fűzte hozz

Kiemelte, hogy az utasok a vonatok és a pótlóbuszok menetrend változásairól a www.mavcsoport.hu/bphatvan honlapon, a HÉV-et érintő menetrend változásokról a www.bkk.hu honlapján tájékozódhatnak.



Ismertette, hogy a pótlóbuszokra a pénztárakban, valamint online és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül is lehet jegyet vásárolni. A pótlóbuszokra csak érvényes jeggyel lehet felszállni, a buszon nincs fedélzeti jegyváltási lehetőség. A pótlásban távolsági kialakítású autóbuszok vesznek részt, amelyeken kerekesszék csak összecsukott állapotban szállítható, kerékpárszállítás pedig nem biztosítható. A vasúti jegyek és bérletek a helyközi autóbuszjáratokra nem érvényesek.



Kitért arra is, hogy a felújítás eredményeképp több vonat közlekedik majd Budapest és Hatvan között, a főváros és Gödöllő között zónázó vonatokat állítanak forgalomba, amelyek munkanapokon reggelente sűrűbben közlekednek majd a Keleti pályaudvarra. Emellett óránként közlekedik majd gyorsvonat Budapest-Keletiből Egerbe versenyképes eljutási lehetőséget biztosítva az utasoknak.



Bach Róbert, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Budapest-Hatvan vasútvonal felújítása uniós és állami forrásból valósul meg, a kivitelezési költségek mintegy nettó 150 milliárd forintot tesznek ki.



Elmondta, hogy a 10 hónapos vágányzár ideje alatt a tervek szerint négy állomás és közel 22 kilométer nyíltvonali vonalszakaszt építenek át a vasúti hidakkal együtt.



A beruházással 2020 év végéig 52 kilométer hosszú kétvágányú vasúti pálya épül át Rákos és Hatvan állomás között. A felújításnak köszönhetően megszűnnek a lassújelek a vonalon, a vonatközlekedés sokkal stabilabbá válik. A teljes szakaszon új, elektronikus biztosítóberendezés és vonatbefolyásoló rendszer épül. Mindezek mellett 13 állomás és megállóhely megújul, 6 állomásépület átépül, valamint 7 helyen összesen 330 darab új P+R parkolót és egy új megállóhelyet létesítenek Akadémiaújtelep néven, illetve 28 kilométeren zajvédőfal épül - sorolta Bach Róbert.