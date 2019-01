Kultúra

Egymilliárd forintos közműfejlesztés indul a VOLT fesztivál területén

A fejlesztésre azért van szükség, hogy kulturáltan, európai színvonalon lehessen a VOLT fesztivál és az egyéb városi kis-, közepes és nagyrendezvények ideje alatt kiszolgálni az embereket. 2019.01.28 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A soproni Volt fesztivál hosszú távú megrendezését garantálja az az egymilliárd forintos közműfejlesztés a Lővér kemping szomszédságában lévő területeken, amely a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg egy kormányhatározatban - mondta Sopron polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón.



Fodor Tamás (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy a harkai plató néven ismert terület részben természetvédelmi terület, de a közműfejlesztés során biztosítják, hogy a terület ugyanúgy nézzen ki, mint jelenleg. Erre környezet- és természetvédelmi tanulmányok készültek.



A fejlesztésre azért van szükség, hogy kulturáltan, európai színvonalon lehessen a VOLT fesztivál és az egyéb városi kis-, közepes és nagyrendezvények ideje alatt kiszolgálni az embereket. A kivitelezést az önkormányzat biztosítja.



Jelenleg a tervezési szakaszban tartanak a munkálatok, s az önkormányzat reményi szerint az áram, víz- és szennyvízrendszer föld alatti kiépítésével az idei VOLT fesztiválra végeznek. A közművek csatlakozási pontokat biztosítanak a rendezvények idején működő kiszolgáló egységeknek.



A beruházás nem csak a területen megtartandó rendezvények, hanem a mögötte lévő Gida-patak lakópark és Harka ivóvízellátást és szennyvízelvezetését is szolgálja a jövőben - mondta a polgármester.



Hozzátette, hogy Sopron neve összeforrt a VOLT fesztivállal, ami mára országmárkává vált, fontos Sopron turizmusának és gazdaságának is.



Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapító-főszervezője azt hangsúlyozta, hogy komfortosabb, színvonalasabb lesz a fesztivál a fejlesztés révén. A rendezvény hosszútávú soproni megtartását pedig nem csak ez a beruházás, hanem a tavaly decemberben az önkormányzattal aláírt, tíz évre szóló szándéknyilatkozat is biztosítja.



Farkas Ciprián városfejlesztési tanácsnok arról beszélt, hogy Sopron jelenleg dinamikusan fejlődő korszakában van, a VOLT fesztivál miatt pedig évente mintegy 150 ezer ember érkezik a városba. Az önkormányzat törekvése egybeesik a kormány azon szándékával, hogy az ide érkezők kulturáltan tudják eltölteni az idejüket.



A VOLT fesztivált először 1993-ban rendezték meg, az akkori Sportcentrumban. A Lővér kempingben és a vele szomszédos területeken 2002 óta tartják a fesztivált.



Az idei VOLT-ot június 26. és 29. között 27. alkalommal rendezik meg, s fellép mások mellett a Slipknot, a Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Parov Stelar, Robin Schulz és LP, a hazaiak előadók közül pedig Rúzsa Magdi, Majka és a Ők, valamint a Punnany Massif.