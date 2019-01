Otthon Melege Program

119 ezer pályázat érkezett be a háztartási gépek csereprogramjában

Az Otthon melege program háztartásigép-csere alprogramjába 119 ezer pályázat érkezett be, ezekből már 40 ezret bíráltak el és mindegyik megkapta a támogatást - mondta Weingartner Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár felidézte, hogy az alprogramot 2 milliárd forintos kerettel hirdették meg, amit az igények jóval meghaladtak, de pályázat leállítása helyett a keret megemelése mellett döntöttek. Így érkezett be végül 119 ezer pályázat, amelynek a támogatási igénye 5 milliárd forint.



Ismertette, hogy a megyéket tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett be a legtöbb pályázat, az egyes régiókból beérkező pályázatok száma pedig 15 000 - 25 000 között mozgott.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a lakosság részéről kellően energiatudatos pályázatok érkeztek be: a hűtőgépeknél, fagyasztóknál a beküldött pályázatok 80 százalékában A++ energia besorolású termék vásárlására pályáztak, a mosógépeknél a pályázatok 80-90 százaléka A+++ energia besorolású termék vásárlására irányult, miközben az összes pályázat 5 százalékát sem érték el az A+ besorolású háztartási gépek vásárlására beadott pályázatok száma.