Élelmiszerbiztonság

Sokmilliós bírsággal zárult a téli élelmiszerlánc-ellenőrzés

hirdetés

Több mint 8 millió forint bírsággal zárult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a megyei kormányhivatalok téli élelmiszerlánc-ellenőrzése, de a vizsgálatok túlnyomó többsége nem talált szabálytalanságot.



Az Agrárminisztérium csütörtöki közleménye szerint a hatóságok országszerte 471 élelmiszer-előállítónál, 2079 élelmiszer-forgalmazónál és 762 vendéglátóhelyen vizsgálódtak.



A 3312 ellenőrzésből 125 végződött bírságolással, 117 figyelmeztetéssel, 14 pedig tevékenység-korlátozással. Az éves összehasonlítás alapján visszaesett a bírsággal végződő esetek száma, de a tavalyinál majdnem kétszer több enyhe, vagyis figyelmezetéssel járó szabálytalanságot találtak. A hibák idén is hasonlóak, leggyakrabban higiéniai kifogások, minőségi és összetétellel kapcsolatos szabálytalanságok, nyomon követési problémák merültek föl. Olykor a dolgozók képzettségével, egészségügyi alkalmasságával összefüggő hiányosságok is fölmerültek. A 17 500 vizsgált élelmiszertételből 425-öt kellett kivonni a fogalomból, leggyakrabban karácsonyi vásárokon és piacokon kínált szaloncukrokat, édességeket. Borok, pezsgők és virslik esetében viszont nem volt szükség ilyen intézkedésre, és a főváros karácsonyi vásárain is kedvező eredményekkel zárultak az ellenőrzések.



A Nébih laboratóriumai 80 mintát ellenőriztek. Az érzékszervi vizsgálat két esetben talált fogyasztásra alkalmatlan diót, az alkaloidokat kimutató laboratóriumi vizsgálat pedig ugyancsak két esetben mutatott ki étkezési mákban határértéket meghaladó morfintartalmat - olvasható a közleményben.