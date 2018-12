Turizmus

Kerékpáros rekord született a Tisza-tónál

Minden eddiginél többen, 57 ezren túráztak kerékpárral 2018-ban a Tisza-tó körül, többen, mint az elmúlt két évben összesen. 2018.12.30 08:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tározótó és természeti környezete iránt megnőtt bringás érdeklődés arra sarkallja a fenntartókat, hogy 2019-ben megépítsék a teljes túrakörhöz még hiányzó 9 kilométeres bicikliutat - közölte a mesterséges tavat üzemeltető vízügyi igazgatóság területi szakaszmérnöke.



Míg 2016-ban 20 ezer 540, egy évvel később 30 ezer 884 kerékpáros hajtott át a Tisza-tó kiskörei duzzasztóművénél lévő mérőponton, addig 2018-ban már nyáron látszott, hogy minden eddiginél nagyobb lesz a bringás forgalom - ismertette Fejes Lőrinc.



A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnöke megjegyezte: statisztikáikban csak azok a kerékpárosok szerepelnek, akik áthaladtak a duzzasztómű felett, tehát, akik például Abádszalókról tekernek Tiszafüredre, vagy Kisköréről Poroszlóra, azok nem jelennek meg ebben a nyilvántartásban.



A szakember a kerékpáros turizmus ugrásszerű fejlődését többek között azzal magyarázta, hogy a tó vízszintjénél 4-5 méterrel magasabb gátkorona asztfaltján haladva "egy csodálatos mozgó panorámapáholyból" gyönyörködhetnek a Tisza-tóban a kirándulók. Emellett a környezet ideális kerékpárversenyek lebonyolítására is.



Az elmúlt években, döntően pályázati pénzekből kiépített, közel 70 kilométer hosszú, a tavat körülölelő, aszfaltozott kerékpárút egy 9 kilométeres szakaszát eddig a 33-as főúton kellett megtenni. 2019-ben azonban már ott is kiépítik a bringások számára biztonságos külön utat Tiszafüred és Poroszló között. A fejlesztési tervek szerint a gáton több számlálókaput felállítanak, amelyek nemcsak a biciklis áthaladását, hanem annak mozgási irányát is képesek lesznek rögzíteni - mondta Fejes Lőrinc.