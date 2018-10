Nébih

Fémdarabot találtak a csokoládéba mártott goji bogyóban

Az Egyesült Királyság bejelentése szerint vállalati önellenőrzésnél fémdarabokat találtak az egyik, csokoládéba mártott nyers goji bogyó termékben, amelyből Magyarországra is érkezett, a gyártó visszahívta a terméket - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden a honlapján.



A Nébih azt kéri, hogy The Raw Chocolate Company által gyártott The Raw Chocolate márkanévvel rendelkező Nyers csokoládés csemege - Goji Bogyó elnevezésű terméket ne fogyasszák el.



A közlemény szerint a Nyers csokoládés csemegét 28 grammos, illetve 125 grammos kiszerelésben lehetett megvásárolni az üzletben vagy webáruházon keresztül.



A Nébih az Európai Bizottság gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesült az esetről.