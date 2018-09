Környezetvédelem

Nem csak a műanyag szatyrokat érinti a szigorítás

Nem csak a műanyag szatyrokat érinti a szigorítás

Jelentős szigorítást tervez az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2019 július elsejétől megnövelnék az eldobható műanyag zacskók és más egyszer használatos műanyagok termékdíját, 2021. január 1-től pedig teljesen betiltanák azokat. A Greenpeace szintén emellett kampányol, eddig 120 ezren írták alá a petíciót. 2018.09.22

A fenntarthatóságért felelős államtitkár az InfoRádiónak azt mondta, a megnövelt termékdíjjal arra ösztönöznék a kereskedőláncokat, hogy a lakosságnak más módokat mutassanak arra, hogyan szerezhetik be az egyes portékákat.



Weingartner Balázs hozzátette, 2021. január elsejétől pedig teljes körű tiltást vezetnének be a nagyon könnyű és könnyű műanyag zacskókra.



"Ezek a klasszikus vásárlótéri letéphető zacskók, valamint az úgynevezett csíkos szatyrok. Az egyszer használatos műanyag edények termékdíja, valamint az egyéb műanyag evőeszközök, szívószálak, kavarópálcák díjemelkedése is megtörténik - tette hozzá.



A fenntarthatóságért felelős államtitkár elmondta azt is: az a céljuk, hogy versenyek formájában is megvizsgálják, hogy milyen termékek tudnak kiváltani, mondjuk egy szívószálat.



A másik nagyon fontos cél, hogy szemléletformálással kapcsolják össze a termékdíjtörvény intézkedéseit, hogy mikor a fogyasztók a boltban találkoznak egy ilyen kezdeményezéssel, akkor azt ne kellemetlenségként, hanem lehetőségként éljék meg - tette hozzá.



"Szeretnénk a lakosság számára is elérhető pályázati lehetőségeket adni majd, de a gyártókat és az újrahasznosítást végzőket is ösztönözzük arra, hogy a körkörös gazdaság elveit szolgáljuk Magyarországon" - összegezte Weingartner Balázs.

Az egyszer használatos nejlonszatyrok a szimbólumai lettek egy pazarló világnak, percenként egy teherautónyi műanyag szemét kerül csak az óceánokba, és akár 400 évbe is telhet, míg egy ilyen zacskó teljesen lebomlik - mondta Tömöri Balázs, a Greenpeace Magyarország kampányfelelőse.



"Ezek először aprózódnak, bekerülnek az élővizeinkbe, a Duna, Tisza és más folyóink is már mikroműanyag-szemcsékkel szennyezettek, megtalálhatók ezek a szemcsék már a csapvízben, a palackozott vizekben is. Saját egészségünk érdekében is fel kell lépnünk" - tette hozzá Tömöri Balázs.

Egyszer használatos műanyagok

Európai uniós döntés is, hogy az egyszer használatos műanyagokat - szívószálak, fültisztító pálcikák- betiltására törekednek. A zacskók tekintetében a tiltás a legvékonyabb falú (50 mikronnál vékonyabb) nejlonzacskókra vonatkozik - emelte ki a Greenpeace Magyarország kampányfelelőse.



Mint monda, a legtöbbnek már egy sajtos kifli kivágja az oldalát, és azonnal kukába kerül, még a pénztárig se jut el. Átlagosan 20 percig használjuk ezeket a zacskókat.



Tömöri Balázs arról is beszélt, hogy az ilyen típusú zacskók a rendszerváltás után özönlötték el az országot, globálisan a 70-es években terjedtek el. De a zacskók előtt is tudtunk vásárolni, a Greenpeace kampányfelelőse szerint a mai világban lenne lehetőség egy környezettudatosabb csomagolásra.



"Ezeknek a zacskóknak az anyagában történő hasznosítása nem megoldott, nulla százalék, nem is tudják visszagyűjteni az emberektől. Nagy előnye annak, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium még az uniós korlátozások és tilalmak előtt meghozza ezt a döntést, mert akkor a magyar cégek előtt egy lehetőség adódik, hogy a változásban az elsők lehessenek" - summázta Tömöri Balázs.