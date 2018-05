Járműipar

A Volkswagen erősít az SUV szegmensben

Az újautópiac bővülésének egyértelmű nyertese Magyarországon is a városi terepjárók (SUV) szegmense, a Volkswagen ebben a piaci kategóriában mostanra négy, jövőre pedig már öt modellel vesz részt - mondta Dalnoki Balázs, a Porsche Hungaria márkaigazgatója a márka prémium SUV-ja, az új Touareg bevezetése alkalmából.



Ismertetése szerint az SUV-k értékesítése 2010 óta 160 százalékkal gyarapodott Magyarországon. A 2017-ben eladott 116 265 személyautóból 42 111 volt SUV, és az idei első negyedév eredményei alapján a trend tovább növekszik.



A Datahouse korábban azt közölte, hogy az idei január-áprilisi időszakban eladott 43 664 személyautó 37 százaléka volt SUV modell a magyar piacon.



Dalnoki Balázs az MTI kérdésére hasonló arányokról számolt be a Volkswagen márkánál is: a 2017. évi 30 százalék után az idén várhatóan 40 százalékot fognak kitenni az értékesítésből a terepjárók. Ebben fontos szerep jut az új prémium SUV-nak is, amelyből az idén már 100-150 darab, a következő teljes években évi 200-250 darab eladására számítanak - jelezte.



A márkánál az idén mintegy 15 ezer darabos értékesítéssel kalkulál a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria, amelynek márkakereskedői 2017-ben 10 602 új VW személy- és kisteherautót adtak el Magyarországon.