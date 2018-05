Gazdaság

Forradalmasíthatja a felújítást: jön a lakásfűtő falfesték

A prototípust vélhetően idén ősszel mutatják majd be, a termék fejlesztésére a Poli-Farbe mintegy 100 millió forintot fordít. 2018.05.09 19:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy új termékinnováció, az úgynevezett fűtőfesték prototípusának megalkotására kötött együttműködési megállapodást a Poli-Farbe Vegyipari Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke. A speciális falfesték elektromos fogyasztónak minősül, olyan rendszer, amely áramforrásból, szabályozó rendszerből és elektromos vezetőképességgel rendelkező adalékokat tartalmazó festékből áll. A termék a tervek szerint minden háztartásban kiépíthető lesz, de azt csak erre képzett, külön engedéllyel rendelkező szakember tudja majd telepíteni. A fűtőfesték idő- és hőveszteség nélkül, közvetlenül melegíti a kijelölt területet: kerülbelül 6 m2-es felülettel egy 60-70 m2-es területű lakást fel lehet fűteni, 300-350 watt/m2 teljesítmény mellett. Legfőbb előnye, hogy jelentősen csökkenthető használatával otthonunk ökológiai lábnyoma, ráadásul sokkal költséghatékonyabb a kiépítése, mint a hagyományos fűtési rendszereknek, és az elektronika, illetve a festék nem szervesen kapcsolódnak egymáshoz, így külön-külön is cserélhetők, azaz költözéskor vagy a szoba átrendezésekor hatékonyan áttelepíthető.



"Nagy várakozással tekintünk az innováció felé, mert a fűtőfesték forradalmasítja a lakásfelújítást a következő évtizedekben. Olyan termékről van szó, amely bármely Poli-Farbe beltéri vagy kültéri falfestékkel átfesthető lesz, így nem szükséges kompromisszumokat kötni a színválasztásban sem: a legkorszerűbb technológia és a legszebb színek együtt biztosítják a vásárló elégedettségét. A projekt innovációs értéke 100 milliós nagyságrendű, a termék a lakosság számára 2020-tól lehet elérhető” – mondta Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezető igazgatója a cég budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a fejlesztői csapatban kizárólag magyar szakemberek vesznek részt, az egyetemi tanszék és a festékgyár csapata idén ősszel szeretné bemutatni a prototípust a nyilvánosság előtt.

"Nagyszerű érzés olyan hazai innovációban részt venni, amely hasznossága a háztartásokban is azonnal belátható. Távolabbra tekintve az is izgalmas perspektíva, hogy a fűtőfesték a közeljövő okos otthon megoldásainak is ígéretes eleme lehet majd" – mondta Dr. Magyar Gábor, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék vezetője.



A 30 milliárdosra becsült magyar dekor festékpiac mintegy 75 százalékán három nagy festékgyártó vállalat osztozik, ezek közül kizárólag a 26 éve alapított Poli-Farbe Vegyipari Kft. hazai tulajdonú. Folyamatosan bővíti portfólióját magyar vegyipari szakemberek segítségével, ezen felül nagy gondot fordít saját laboratóriumának és gyártógépeinek fejlesztésére is.



A bócsai vállalat 2017-ben 11,04 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, szemben a 2016-os 10,232 milliárddal. A Bács-Kiskun megyei vállalat jelenleg 271 embert foglalkoztat. A Poli-Farbe a tavalyi üzleti évben 44.555 tonna terméket gyártott a magyar és az európai piacra. A dinamikus fejlődésben tavaly is kulcsszerep jutott a diszperziós beltéri fehér falfestékeknek, amelyek értékesítése folyamatosan növekszik. A Poli-Farbe forgalmának mintegy 20%-át teszik ki a homlokzati hőszigeteléssel összefüggő termékek.



"Egyre nő az ingatlanfelújítási és lakásvásárlási kedv, több jövedelem marad a lakosságnál, így bővülést és egyszámjegyű növekedést várunk 2018-ra. Számos szegmensben piacvezetői pozíciót értünk el az elmúlt évben, például a Poli-Farbe Platinum egyrétegű és csepegésmentes falfestékünk vezető szerepet tölt be a beltéri színes DIY-festékek piacán. Megújulását a kerámiák világát idéző, új csomagolással támogatjuk. Aktuális termékfejlesztésünk a Poli-Farbe Platinum matt latex falfesték, amely 100 szennyeződésnek is ellenáll: nem csak lemosható, de dörzsölhető is, úgy, hogy a festett felület egyáltalán nem sérül. Segítségével jelentősen csökkenthetőek a felújítási költségek, hiszen évekre biztosítja a tartós és szép felületeket” – hangsúlyozta Szabó Antal.

A Poli-Farbe ősszel bővítette bócsai telephelyén mintegy 926 millió forintos beruházás keretében gyártókapacitását. Az ipar 4.0 korszerű technológiáját felhasználva történt a teljes automatizálás, ám a vállalaton belüli átcsoportosításnak köszönhetően munkahelyek nem szűntek meg. Az építőipari fejlesztésnek köszönhetően immár robotok gyártják a festéket, és növekedni tudott a magyar festékek versenyképessége világszerte. Az üzemcsarnok, amelyben a robottechnológia és a gyártósor helyet kapott, szintén EU-s támogatásból valósult meg 2013 végén, több mint 208 millió forintból. A komplex beruházás összértéke így meghaladta az 1,13 milliárd forintot. A Poli-Farbe az új kapacitásokra építve kívánja növelni export tevékenységét.