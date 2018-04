Erősödő együttműködés

Kiemelt vendég a GastroPan kiállításon a Magyar Pékszövetség

Kiemelt vendégként vesz részt a Marosvásárhelyi kiállításon a Magyar Pékszövetség küldöttsége. A két ország szakmai együttműködése egyre szorosabbá válik. 2018.04.19 14:45 ma.hu

A Románia és Magyarország sütőipara egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait, hiszen természetes szövetségesei vagyunk egymásnak - hangsúlyozta Septe József, a ma nyíló marosvásárhelyi GastroPan kiállításon résztvevő magyar szakmai delegáció vezetője, a Magyar Pékszövetség elnöke. A vezető hangsúlyozta: az idén 10 éves kiállításon ismét bebizonyosodott, hogy nemcsak piaci viszonyaink nagyon hasonlóak, de gondjaink és az előttünk álló kihívások is. A szakképzett munkaerő hiánya Romániában is egyre komolyabb gondot okoz, még ha az elvándorlás mértéke alacsonyabb is a hazaihoz képest.



Ezért, és a versenyképesség javítása érdekében is mindkét országban a legfontosabb témák az automatizáció, a hagyományok újragondolása, a nagyüzemi kovászos technológiák, a minőségorientált termelés és a szektor vállalkozásszerkezetének hatékonyabbá tétele. Mindkét országban meghatározó ezen felül az eredményes képviselet úgy a belpolitikai, mint az uniós döntéshozók felé.



A négynapos, 150 nemzetközi kiállítót vonzó GastroPan nyitóünnepségén, a küldöttség tagjaként Ilonka Boldizsár, a nemzetközi Pék- és Cukrászszövetség UIBC (Union International of Bakers and Confectioners) nagykövete, tiszteletbeli örökös tagja a nemzetközi szakma nevében mondott köszöntőt.