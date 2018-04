Mezőgazdaság

Megnyitja kapuit az érdi gyümölcs génbank

hirdetés

Megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének gyümölcs génbankja - jelentette be szerdán a NAIK főigazgatója.



Gyuricza Csaba az érdi Elvira major gyümölcsösében azt mondta, hogy ilyen nagy génbanki gyűjtemény először fogad látogatókat.



A főigazgató kitért arra is, hogy a génbankok tevékenysége kihatással van az egész magyar mezőgazdaságra és a klímaváltozás következtében megjelenő változásokra is.



Az érdi gyűjteményben tizenegy gyümölcsfaj 1990 regisztrált tételét őrzik. A gyűjtemény értékes tételeit képezik azok a régi fajták, amelyek csak egy-egy tájegységben voltak elterjedtek.