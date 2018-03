Turizmus

Háromszoros forgalmat hoz a szállodákban az ünnepi hosszú hétvége

hirdetés

Háromszoros forgalmat hoz a magyarországi szállodákban a négynapos ünnepi hosszú hétvége egy átlagos márciusi hétvégéhez képest a Szallas.hu adatai szerint. Budapest, Eger és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb belföldi úti célok, a legtöbben 4 csillagos wellness-szállodába foglaltak.



A szállásfoglaló oldal adatai szerint már most háromszor többen foglaltak szállást az ilyenkor szokásoshoz képest. A négynapos pihenő alkalmából átlagosan 52 600 forintot, közel másfélszer többet költenek a magyarok egy "ünnepmentes" márciusi hétvégéhez képest.



A foglalások harmadát SZÉP-kártyával rendezik a vendégek, ők valamivel többet is áldoznak a kikapcsolódásra, átlagosan 67 500 forintot fizetnek a szállásért.



A négynapos szünidő a hosszabb üdüléseknek kedvez, a tipikus vendég 2,3 éjszakát tölt a szálláshelyen - ismertette a részleteket Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere. Az érintett időszakra a legnagyobb költés 1 millió, míg a legalacsonyabb 2 500 forint a portál statisztikái szerint.



A legtöbben a fővárosban, Egerben és Hajdúszoboszlón töltik a nemzeti ünnepet, de Hévíz, Zalakaros és Gyula is csúcsforgalomra számíthat. A legkedveltebb úti célok listáján még Pécs, Sopron, Szeged és Miskolctapolca kaptak helyet. A megyék közül Heves, Borsod és Zala részesülnek a legtöbb foglalásból.