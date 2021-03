Koronavírus-járvány

Súlyos mellékhatás gyanúja miatt ki kell vizsgálni az EU-ban jóváhagyott vakcinákat

Vizsgálatot indít az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az Európai Unióban jóváhagyott három, koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban, hogy bármelyik is kiválthat-e belső vérzéshez vezető immun trombocitopéniát az emberi testben - írja a Reuters.



A vizsgálatokat az tette szükségessé, hogy az EMA-hoz több jelentés is befutott, miszerint ezt a mellékhatást megfigyelték a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca vakcinájával történő oltás után is.



Egyelőre nem világos, hogy van-e ok-okozati összefüggés az oltás és az immun trombocitopénia között- jelezte elővigyázatosságból az Európai Unió gyógyszer-ellenőrzési és -felügyeleti szerve. Az immun trombocitopénia a véralvadást elősegítő vérlemezkék, a trombociták számának veszélyes mértékű csökkenését jelenti, ami miatt a vér nem tud megalvadni.



A döntésről az EMA azután tett bejelentést, hogy egy héten belül Ausztriában és Dániában is meghalt egy ember, akit az AstraZeneca vakcinájával oltottak be. Ők tüdőembóliát okozó vérrögképződésben vesztették életüket, több ország pedig jelezte, hogy felfüggeszti az oltást a brit-svéd cég vakcinájával.