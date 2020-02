Fejlesztés

A baktériumokat új módon megölő antibiotikumot fedeztek fel

A baktériumokat új módon megölő antibiotikum-csoportot fedeztek fel, amely ígéretes megoldást nyújthat az antimikrobiális rezisztencia elleni harcban.



Az újonnan felfedezett corbomycin és a kevéssé ismert complestati korábban nem látott módon végez a baktériumokkal: blokkolja a baktérium sejtfalának működését. A felfedezés a glükopeptidek nevű antibiotikum-családból származik, amelyeket talajbaktériumok termelnek - írja a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A kutatók egereken demonstrálták, hogyan képesek ezek az új antibiotikumok blokkolni az olyan fertőzéseket, amelyeket a gyógyszereknek ellenálló Staphylococcus aureus baktériumcsoport okoz. Eredményeiket a Nature című lapban mutatták be.



"A baktériumok sejtjeik körül fallal rendelkeznek, mely formát ad nekik és erejük forrását biztosítja. Az antibiotikumok, mint a penicillin, úgy végeznek a baktériummal, hogy megakadályozzák fala épülését. Az újonnan felfedezett antibiotikumok azonban ellenkezőképpen dolgoznak: éppen a fal leomlását akadályozzák meg. Ez kritikus a sejt osztódása szempontjából. Ahhoz ugyanis, hogy a sejt növekedni tudjon, osztódnia és terjeszkednie kell. Ha teljesen megakadályozzuk a fal leomlását, akkor a sejt, mintha csak börtönbe lenne zárva, nem tud növekedni" - mondta el Beth Culp, a tanulmány vezető szerzője, a kanadai McMaster Egyetem kutatója.



A glükopeptidek már ismert tagjainak családfáját megfigyelve a kutatók tanulmányozták a kevésbé ismert rezisztenciamechanizmusokban részt vevő géneket. Arra számítottak, hogy talán megismerhetnek olyan antibiotikumokat, melyek más, új módokon támadják meg a baktériumokat.



"Azt feltételeztük, hogy ha az ezeket az antibiotikumokat alkotó gének eltérőek, akkor az is eltérő, ahogyan megölik a baktériumokat" - mondta Culp.



A tudósok sejtképalkotó eljárásokkal erősítették meg az elméletet. A munkában részt vett Yves Brun, a Montréali Egyetem szakértője és munkatársai is.



Culp kiemelte: az új megközelítés alkalmazható más antibiotikumok esetében is, és segíthet új, más mechanizmussal dolgozók felfedezésében. "A kutatás során találtunk egy teljesen új antibiotikumot, de azóta ugyanebben a családban több másikra is bukkantunk, melyek ugyanezen új mechanizmussal dolgoznak".