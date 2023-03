Sport

Messi átlépte a százgólos határt

A világbajnok argentin labdarúgó-válogatott kedden barátságos mérkőzésen kiütéses győzelmet aratott Curacao ellen, a mesterhármast elérő Lionel Messi pedig száz gól fölé jutott a nemzeti csapat színeiben.



A Paris Saint-Germain sztárja a 20. percben szerezte meg válogatott karrierje századik találatát, majd a 33. és a 37. percben is eredményes volt.



"Sosem fogjuk abbahagyni az ünneplést és azt hiszem, ezt megérdemeljük" - mondta a Santiago del Esteróban rendezett, 7-0-ra megnyert meccs után Lionel Scaloni szövetségi kapitány. - "Remélem, hogy még több Messi-gólban lesz részünk. Ő minden méltatást megérdemel, annak pedig külön örülök, hogy hazai pályán talált ma többször is kapuba, ezeknek a góloknak így még komolyabb az értékük."



A gálázó argentinoknál Messi mellett Nicolas González, Enzo Fernández, Ángel Di María és Gonzalo Montiel is eredményes volt.