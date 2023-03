Sport

Magyar-bolgár - Szoboszlai: megmutattuk, hogy együtt bármire képesek vagyunk

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a magyar labdarúgó-válogatott a bolgárok elleni 3-0-s győzelemmel zárult Európa-bajnoki selejtezőn bebizonyította, képes lehet nagy dolgokra.



"A mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy amit eddig elért a csapat, a két Európa-bajnoki szereplés és a Nemzetek Ligája-sikerek, azt csakis együtt tudtuk véghez vinni. Ma este is ez volt a mottónk, és megmutattuk, hogy együtt bármire képesek vagyunk" - nyilatkozta a hétfőn a Puskás Arénában rendezett összecsapást követően a vegyes zónában az RB Leipzig játékmestere, aki kiválóan, hatalmas kedvvel futballozott, és lőtt egy csodálatos szabadrúgást gólt is.



"Szerencsére a kapus úgy állította fel a sorfalat, ami nekem jobban kedvez, így a labda kicsit kifelé kanyarodhat" - idézte fel a találatot Szoboszlai.



Megjegyezte, társai felé az egyik legfontosabb tanácsa az volt, hogy nyugodtan játszanak: "Azt kértem mindenkitől, hogy felszabadultak legyenek. Ha valaki stresszes, az adja oda a labdát nekem nyugodtan, én szeretem elvinni az ilyesmit. Összességében jól véghez vittük, amit elterveztünk."



Akárcsak négy nappal ezelőtt Észtország ellen, ezúttal sem kapott gólt a kapuban Dibusz Dénes.



"Az első félidő minden várakozást felülmúlt, jól játszottunk és maximálisan kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, az ellenfélnek még kapura lövése sem volt, tökéletesen megvalósítottuk, amit a szövetségi kapitány kért. Sajnálom, hogy a második félidőben nem tudtunk betalálni, de összességében végig mi irányítottunk. Ha voltak is időszakok, amikor a bolgárok kicsit többet birtokolták a labdát, a védelmünket akkor sem tudták megbontani" - nyilatkozta a Ferencváros hálóőre.



Csapattársa, az első gólt szerző Vécsei Bálint elmondta, egész héten nyugodtan és önbizalommal telve készültek. Hozzátette, az észtek elleni 1-0-s siker után volt némi hiányérzetük, de a mostani teljesítménnyel bizonyították, hogy szeretnének továbbjutni a csoportból.



A végeredményt beállító és csütörtökön az az észtek ellen is eredményes Ádám Martin szerint teljesen megérdemelten alakult ki a félidőre a 3-0-s végeredmény, mert elég sok energiát fektettek bele, hogy ez így alakuljon.



A magyarok napra pontosan negyven év után kezdték ismét győzelemmel az Eb-selejtezőket, illetve hazai pályán 48 esztendő után múlták felül újra Bulgáriát.



A nemzeti együttes legközelebb június 17-én Montenegró vendége lesz.