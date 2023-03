Sport

Világcsúcsot úszott Andy Donaldson Új-Zéland partjainál

Világcsúcsot állított fel Andy Donaldson skót úszó az új-zélandi Cook-szorosnál az Ocean's Seven sorozat harmadik állomásán.



Az Új-Zéland északi és déli szigetét összekötő szorost a világ egyik legveszélyesebb hajózási vizének tartják.



A BBC honlapjának beszámolója szerint a 31 éves sportoló tavaly augusztusban a La Manche-csatornán brit rekordot döntött (8 óra), mielőtt első skót férfiként átúszott Írországtól Skóciáig (9 óra). Donaldson három hetet várt, mielőtt vízbe ugrott Wellington partjainál, és négy percet javítva a 15 éves világcsúcson 4 óra 33 perc alatt teljesítette éjszaka a 23 kilométeres távot.



"A Cook-szoros már önmagában egy kihívás, mivel az időjárás olyan, mint egy szélcsatornában" - mondta Donaldson, aki 14 fokos vízben vágott neki a rekordkísérletnek. - "Sok időt töltöttem a hideg vízben, de szerencsére minden végtagom épségben megúszta. A sötétben órákig úszni idegtépő élmény, de nem is kívánhattam volna ennél jobb versenyt magamnak."



Donaldson legközelebb áprilisban a Molokai és Oahu szigetek között húzódó, 42 km hosszú Molokai-csatorna átúszását szeretné teljesíteni Hawaii partjainál.



Az Oceans Seven a világ legnehezebb csatornaúszásait foglalja magába, és Donaldson célja, hogy egy év alatt teljesítse a több mint 200 kilométeres kihívássorozatot, ami még senkinek sem sikerült.



Mányoki Attila 2019-ben a sorozat összidejét tekintve - 64:33:05 óra - világrekordot döntött, és ő lett a 18., aki teljesíteni tudta az Ocean's Sevent.