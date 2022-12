Sport

Lewandowski szerint biztosan Messi lesz az aranylabdás

Robert Lewandowski szerint egész biztosan kijelenthető, hogy az argentin labdarúgó-válogatottat múlt vasárnap világbajnoki címig vezető Lionel Messi kapja ebben az idényben az Aranylabdát. 2022.12.26 18:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az FC Barcelona lengyel csatára - aki 2020-ban és 2021-ben is megelőzte a dél-amerikai játékost a FIFA Év játékosa szavazásán - a spanyol Mundo Deportivo című napilapnak azt mondta, ebben az idényben a világbajnokság kell, hogy döntsön a szezon legjobbjáról, a tornán pedig Messi feltette a koronát pályafutására, és az utolsó hiányzó trófeát is megszerezte.



Amennyiben Lewandowskinak igaza lesz, akkor a korábban a Barcelonát, jelenleg a Paris Saint-Germaint erősítő Messi 2023-ban karrierje során nyolcadszor is elnyeri a futball legnagyobb egyéni elismerését.



A 34 éves Lewandowski saját jövőjével kapcsolatban megjegyezte, nem tudja, játszik-e még valaha világbajnokságon, egyelőre arra koncentrál, hogy a lengyel válogatottal - amely Katarban a 16 között búcsúzott Franciaországgal szemben - ott legyen a 2024-es németországi Európa-bajnokságon.